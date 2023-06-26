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Сегодня, 09:48

Собянин сообщил, что Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО

Виктория Кравченко
Собянин сообщил, что Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО.
Фото Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о снятии всех ограничений, введенных в связи с режимом контртеррористической операции. Он также поблагодарил всех москвичей за понимание.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве и области отменили режим контртеррористической операции.

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Из-за этого в столице был отменен первый этап велогонки «Пять колец Москвы» и красочный забег. Также все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения.

В Московской области приостановили проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе до 1 июля. 26 июля было объявлено выходным днем в Москве.

Источник: https://t.me/mos_sobyanin/5719
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В Москве и области отменили режим контртеррористической операции