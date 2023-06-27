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Сегодня, 10:36

Президент Путин: «Россия по праву может гордиться богатой историей отечественного спорта»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия по праву может гордиться богатой историей отечественного спорта.

«Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Уже на рубеже XIX—XX вв.еков существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы», — приводит слова Путина «РИА Новости» со ссылкой на сайт Кремля.

В 2023 году отмечается 100-летие министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Источник: РИА Новости
Владимир Путин
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