Валуев: «Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут. Опять политическая залипуха. Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре. Незачем даже обсуждать», — цитирует Валуева Sport24.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Романом Терюшковым и сенатором Эдуардом Исаковым. Об этом стало известно 2 ноября.