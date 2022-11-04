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Сегодня, 18:02

Валуев: «Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о внесении проекта об отмене признания Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Вряд ли законопроект об отмене признания CAS в России действительно примут. Опять политическая залипуха. Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре. Незачем даже обсуждать», — цитирует Валуева Sport24.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Романом Терюшковым и сенатором Эдуардом Исаковым. Об этом стало известно 2 ноября.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2022-11-04-valuyev-vryadli-zakonoproyekt-ob-otmene-priznaniya-cas-v-rossii-deystvitelno-primut-opyat-politicheskaya-zalipukha
Николай Валуев
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Роднина: «Непризнание CAS в России — совершенно неадекватная идея»