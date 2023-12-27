Винер заявила, что сериал «Слово пацана» является поучительным для молодежи

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о сериале «Слово пацана».

«Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Этот ужас перестроечного времени дают возможности сказать молодежи, как себя не нужно вести и чего нельзя делать, потому что у такого поведения один конец — тюрьма», — приводит слова Винер ТАСС.

На данный момент сериал уже завершен и о втором сезоне пока ничего неизвестно.