Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 00:05

Выборнов: «Марадона обещал подарить мне свою форму»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Константин Выборнов с мамой Еленой в гостях у семьи Диего Марадоны.
Фото из личного архива Константина Выборнова
Telegram Дзен

Известный комментатор, руководитель службы информации Олимпийского комитета России Константин Выборнов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, как встречался в Неаполе с Диего Марадоной.

— Давайте про Марадону. В Неаполе ваш отец встречался с ним дважды. Чем запомнилось первое интервью?

— Лето 1987-го. В Риме как раз начинался чемпионат мира по легкой атлетике, и Марадона через своего пресс-секретаря попросил привезти фото Сергея Бубки с автографом. Тут помог добрый знакомый отца — комментатор «Маяка» Сан Саныч Курашов, работавший на турнире. А уже после интервью, которое проходило в доме Марадоны, к папе с просьбой обратилась Клаудия, жена Диего. Сказала: «Я собираю для дочки коллекцию кукол из разных стран в национальной одежде. Русской пока нет...»

— Неожиданно.

— Отец позвонил мне в Москву, говорит — иди, покупай. Прилетел к родителям на зимние каникулы в Рим, привез куклу — с косой, в кокошнике. А тут и второе интервью с Марадоной подоспело. Папа взял меня с собой.

Приехали. Он нажимает на звонок. Появляется Клаудия: «О, Юрий, здравствуйте! Вы с сынишкой? Отлично, проходите. Диего на тренировке задерживается, но уже скоро будет». Вошли в дом, папа вручил куклу. Пока они о чем-то беседовали, я рассматривал стены, аккуратно увешанные фотографиями Диего. И тут... Как выразился однажды Владимир Федотов: «Что-то рядом прыгало»?

— Ага.

— Так и здесь. Началось какое-то движение. Вижу маленького кудрявого человека. В спортивных трусах, майке, с улыбкой до ушей. Марадона! Мне, 14-летнему, не самому высокому пацану, по плечо! У него же рост 160 сантиметров.

— 165. Если верить «Википедии».

— Ребята, 160! Поверьте на слово. Кстати, именно такие цифры указаны в буклетах к ЧМ-1982 в Испании и ЧМ-1986 Мексике, да и во многих итальянских справочниках.

— Чудеса.

— С папой они общались как старые добрые знакомые. А мне после интервью Марадона вручил плакат с собственным изображением, написал: «Константину от Диего». № 10. И автограф.

Провожая, Диего сказал: «У «Наполи» сейчас не самое лучшее настроение, главному конкуренту только что влетели 1:4». Тут я со своей осведомленностью в кальчо: «Вы же в ближайшем туре принимаете «Фиорентину»? Уверен, выиграете минимум 3:0!» Он улыбнулся, переспросил: «Точно?» — «Сто процентов!» — «Если счет будет 3:0 или крупнее, подарю тебе свою форму. Майку и трусы».

— Как сыграли?

— 4:0 в пользу «Наполи». Я бегом к отцу: «Звони Марадоне! Он мне форму обещал!» Но не срослось, не стал его папа по таким пустякам беспокоить.

Константин Выборнов. Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»

Диего Марадона
0
Читайте также
Медийный клуб 2DROTS проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России
«Спартак» забросил пять шайб подряд и одержал волевую победу над «Северсталью»
Путин провел встречу с Кадыровым
Военные ВСУ под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда в ЛНР
АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи Lada
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний