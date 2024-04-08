Заслуженный тренер России из Орска: «Просто не представляю, куда могут расселиться эвакуированные люди»

Заслуженный тренер России по плаванию и подводному спорту Ирина Симакова, воспитавшая чемпионов мира и Паралимпиады, в интервью «СЭ» рассказала об обстановке в родном Орске.

«Вода пропала из магазинов, но сейчас снова завезли. Склады с водой распределяют, обзванивают организации. То, что у них было в Кувандыке в бочках, хорошая вода считается — ее завозят. А до воды из скважин уже добраться не могут — из-за затопления.

Квартиру в Орске уже не снять. Очень многие при школах живут. В шестой школе открыли пункт проживания — пришла вода. Их снова стали эвакуировать. Я просто не представляю, куда эти люди могут расселиться. Гостиниц у нас очень немного. Знакомые все спрашивают, у кого есть место пожить.

Я живу в центре, у меня сухо, спокойно. Но все равно вздрагиваешь, не знаешь, что будет завтра.

Я уехала, потому что уже улетаю в Москву визу получать для соревнований. Через день приеду — и не знаю, что я увижу. Кто знает, как будет? У нас шутят в связи с подводным плаванием — мол, доплыть-то доплывем, но вообще это совершенно не смешно, а страшно», — рассказала Симакова.

«Это ужас. Подруга прыгала ночью в лодку добровольцев со второго этажа». Тренер пловцов — о наводнении в Орске