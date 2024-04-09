Проведен обыск в офисе «Телеспорт груп» в Москве по делу ее главы о мошенничестве

Следствие провело обыск в офисе «Телеспорт груп» в Москве по делу о мошенничестве в отношении его главы Петра Макаренко. Ранее он был помещен под домашний арест, рассказал адвокат Сергей Касьянов.

«Следствием был проведен обыск в офисе компании, вся процедура прошла корректно, у защиты нет каких-либо претензий», — цитирует адвоката ТАСС.

Макаренко предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

АО «Телеспорт груп» занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в РФ и других странах.

Российский футбольный союз (РФС) неоднократно судился с «Телеспорт груп», руководителем которого является Макаренко, из-за договоров по трансляциям.

Ранее в СМИ писали, что в марте 2024 года некоторые крупные банки приостановили операции по счетам «Телеспорт груп».