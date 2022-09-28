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Расставь приоритеты!

28 сентября, 09:00

Сигналы регулировщика. Видео

Перекресток — место пересечения путей и интересов всех участников дорожного движения. Но кто определяет, у кого приоритет в движении, а кто должен уступить? В первую очередь регулировщик, ведь он «дирижер» движения на перекрестках. Обеспечивая безопасность, он или разрешает, или запрещает движение, поэтому крайне важно понимать его жесты.

О них мы расскажем в ролике, разработанном для социальной кампании «Расставь приоритеты!», реализуемой ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и посвященной повышению безопасности на перекрестках.

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Расставь приоритеты.

Очередность движения на перекрестке. Видео