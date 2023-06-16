Отец Арнольда Шварценеггера был нацистом, а кумиром актера — советский штангист Юрий Власов

Малоизвестные факты из жизни легендарного культуриста и звезды «Терминатора».

В июле 1990 года Арнольд Шварценеггер обратился за помощью в Центр Симона Визенталя, с целью узнать правду о возможном участии своего отца в преступлениях нацистской Германии в годы Второй мировой войны. «Я почти ничего не знаю о прошлом моего отца. Я не знаю, хорошее оно или плохое, но я хотел бы это узнать», — попросил актер основателя Центра раввина Марвина Хайера. За два месяца расследования, в котором принял участие лично Хайер, детективы смогли установить, что Густав Шварценеггер действительно был членом нацисткой партии и вступил в нее добровольно в 1938 году. Однако расследование не смогло установить, был ли отец актера военным преступником и входил ли в гитлеровские отряды СС или СА.

На этом история с нацистскими корнями Арнольда Шварценеггера могла бы завершиться, если бы в 2003 году звезда трилогии «Неудержимые» не решил баллотироваться в губернаторы штата Калифорния. Естественно, это привлекло к нему и его семье дополнительное внимание. Так миру открылись ужасающие факты из прошлого семьи легендарного актера.

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Отец-нацист

Все началось, когда корреспондент известной ежедневной газеты Los Angeles Times смог раздобыть документы, которые хранились в Австрийском государственном архиве. Они подтверждают причастность Густава Шварценеггера к преступлениям гитлеровского режима. Более того, один из таких документов гласит, что отец актера был членом СА и вступил в него уже через полгода после «Хрустальной ночи» — тогда штурмовики СА уничтожили и разграбили еврейские дома, магазины и синагоги по всей Германии и Австрии и отправили в концентрационные лагеря тысячи евреев. О точных обязанностях Густава Шварценеггера в СА нет никакой информации, но известно, что в СА брали не всех подряд, а лишь тех людей, кто к этому стремился и разделял идеологию отряда.

Из обнародованных документов также стало известно, что Шварценеггер-старший служил в тех войсках, которые участвовали в самых кровавых и ужасных эпизодах Второй мировой, включая вторжение нацистов в Польшу, Францию и СССР и блокаду Ленинграда. По словам Михаэля Беренбаума, специалиста по истории Холокоста и автора 14 книг на эту тему, отец кинозвезды был непосредственным участником преступлений нацистов: «Он должен был находиться в самой гуще боев в самые тяжелые годы Второй мировой, именно тогда происходили самые чудовищные убийства. Он побывал в самом пекле».

Есть информация, что Густав Шварценеггер дослужился до унтер-офицера в военной полиции и ушел из армии в 1943 году. В венском архиве есть данные, что ему разрешили работать в Германии в послевоенные годы, так как за ним не числились военные преступления. Так, он поступил на работу в полицию, в которой работал до своей смерти в 1972 году.

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Переживания «железного Арни»

Многие годы звезде «Терминатора» приходилось оправдываться за прошлое своего отца. Также актеру часто припоминали его тесную дружбу с Куртом Вальдхаймом — бывшим президентом Австрии и генеральным секретарем ООН, которого обвинили в сокрытии своего участия в военных преступлениях нацистов. В 1986 году Арнольд пригласил Вальдхайма на свою свадьбу с Марией Шрайвер. Церемония бракосочетания проходила уже через месяц после первых обвинений в сторону Вальдхайма. Экс-президент Австрии не смог приехать лично, но послал молодоженам подарок. Во время праздника Шварценеггер произнес тост в честь Вальдхайма, чем вызвал недоумение и оскорбил многих гостей.

Позднее Шварценеггер не раз пожалеет о том праздничном тосте. По словам Роба Штуцмана, официального представителя предвыборного штата актера, Арнольд давным-давно изменил свое отношение к Вальдхайму и стыдится того факта, что они знакомы лично. «Всем хорошо известно, что Арнольд всегда переживал из-за того, что его отец служил в немецкой армии. Ему много лет задавали все эти вопросы», — заявляет Роб Штуцман. По его словам, «железный Арни» презирает прошлое своего отца и активно помогает и сочувствует еврейской диаспоре. Известно, что Шварценеггер передал Центру Визенталя 750 тысяч долларов и помог получить еще десятки миллионов, будучи председателем благотворительного фонда.

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«Хочу рассказать о русском человеке, который стал моим героем»

При этом в детстве экс-губернатор Калифорнии очень любил своего отца, хотя у них и были сложные отношения. Известно, что Густав Шварценеггер был суровым и жестоким человеком и запрещал сыну заниматься его любимым бодибилдингом. Также он заставлял своих сыновей драться с другом и всегда хвалил победителя, обычно им оказывался старший брат Арнольда — Мейнхард. Кроме того, Шварценеггер во многих своих интервью упоминал, что не знает, чем занимался его отец в годы войны, так как в Австрии у людей его поколения было не принято разговаривать с отцами о Второй мировой.

Несмотря на ужасающее прошлое отца, по многим предположениям, участвовавшего во вторжении в СССР, кумиром Арнольда Шварценеггера всегда был только один человек — советский тяжелоатлет Юрий Власов. «Хочу рассказать о русском человеке, который стал моим героем. В 1961 году я и мой друг приехали в Вену, чтобы посмотреть чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я был среди зрителей, когда Юрий Власов выиграл титул чемпиона мира, став первым человеком, поднявшим над головой 200 кг. У меня получилось с ним увидеться, он мне улыбнулся и подписал для меня свою фотографию. Я никогда не был так счастлив. Вернувшись домой, я повесил его фотографию над своей кроватью, для вдохновения, когда я начал заниматься тяжелой атлетикой. Отец требовал снять эту фотографию и найти себе немецкого или австрийского героя. Он по-настоящему злился, мы постоянно спорили друг с другом из-за этого. Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне. Он был ранен под Ленинградом, где нацистская армия, в которой он служил, причинила невосполнимый вред великому городу и его отважному народу. Но я не снял фотографию со стены, нет. Потому что меня не волновало, под каким флагом выступал Юрий Власов», — так актер описывает любовь к своему кумиру и неприятие отцом этого выбора.

Вот такая ирония — кумиром Арнольда Шварценеггера был гражданин СССР, чей народ хотел поработить и уничтожить его отец.