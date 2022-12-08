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Сегодня, 17:40

Грайнер едет домой после 10 месяцев в российской тюрьме. Финал саги американской баскетболистки

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Бриттни Грайнер и Виктор Бут.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут.
Бриттни Грайнер.
Фото AFP
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Спортсменку, осужденную в нашей стране за наркотики, обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута.

Министерство иностранных дел России сообщило об обмене американской баскетболистки Бриттни Грайнер на российского гражданина Виктора Бута. Процедура состоялась сегодня в аэропорту Абу-Даби — оба бывших заключенных теперь направляются в свои страны. «В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению Бута, — говорится в сообщении МИД РФ. — Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Бута на Грайнер. Российский гражданин возвращен на Родину».

Бриттни Грайнер. Фото AFP
Бриттни Грайнер.
Фото AFP

Уилан не попал в сделку

Напомню, что двукратная олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была задержана 17 февраля этого года в аэропорту Шереметьево. В ее багаже таможенники нашли так называемое гашишное масло. В августе суд приговорил спортсменку за контрабанду наркотиков к девяти годам тюрьмы и штрафу в миллион рублей. В ноябре после отклонения апелляции баскетболистка была отправлена в колонию, расположенную в Мордовии. Разговоры о возможности обмена Бриттни на Бута шли практически с момента ее задержания. Однако Грайнер провела в российских СИЗО и колонии почти десять месяцев. Впрочем, успех переговоров — это хороший знак на фоне непростого состояния российско-американских дипломатических отношений.

Бриттни Грайнер. Грайнер может провести в российской колонии восемь лет. Ее приговор вступил в силу

Гражданин России Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и экстрадирован в США. В 2012 году американский суд приговорил его к 25 годам тюрьмы «за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма». Американские СМИ писали, что в сделку по обмену также может быть включен бывший американский морской пехотинец Пол Уилан. Он в 2020 году был осужден в России за шпионаж на 16 лет. По идее, Пол находится в российском заключении дольше Грайнер, и то, что Бриттни под давлением американских СМИ и спортсменов обменяли раньше, не лучший вариант для властей США. По горячим следам уже поступили сообщения, что семья Уилана разочарована тем, что он не был включен в программу обмена заключенными.

Получается, американское правительство считает одних своих граждан важнее других. Однако, судья по всему, вариант «двое на одного» был менее реалистичен, а более сложные схемы слишком затягивали переговоры. Администрация Байдена и так находилась под огромным прессом критики со стороны звезд НБА и женского баскетбола из-за своей неспособности быстро решить вопрос с возвращением Грайнер в США. Баскетболистка в российском суде признала свою вину, однако отметила, что у нее не было намерения нарушать наши законы. Гашишное масло, которое нашли в багаже спортсменки, легально в Штатах, и, собираясь в Россию, Бриттни якобы просто забыла выложить его из своей сумки. Клуб УГМК положительно характеризовал баскетболистку и ходатайствовал о смягчении ей наказания.

Бриттни Грайнер и Виктор Бут.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут.

Новогодний подарок

«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком, — приводит ТАСС слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. — Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций». Это уже второй подобный обмен в нынешнем году. В конце апреля в нашу страну был возвращен российский летчик Константин Ярошенко. Вместо него в США был отправлен еще один морпех — Тревор Рид. Переговоры об обмене Грайнер на Бута, по общему мнению, были очень трудными.

Бриттни Грайнер в&nbsp;суде. Бриттни Грайнер получила девять лет колонии. Что будет дальше?

Виктору Буту сейчас 55 лет. Его задержание в Таиланде произошло в 2008 году, с 2010 года он находится в американской тюрьме. Там россиянин тяжело заболел. «Мне долго не оказывали никакой медицинской помощи — около восьми месяцев, — рассказывал Бут в недавнем интервью «Известиям». — Болезнь буквально перешла в запущенное состояние, когда образовались кровоточащие язвы по всему телу. В связи с упущенным временем диагноз не был поставлен. Что именно это было за проявление инфекции — герпес, вирусный лишай или еще что-то, — непонятно. Каких-то профилактических мер не ведется. Препараты никакие мне не назначены. От боли я не мог не то что мыться, но даже спать. Мне долго не давали обезболивающих и не принимали каких-либо шагов, чтобы помочь, пока болезнь не приняла крайние формы».

Бриттни Грайнер. Грайнер назвала Россию вторым домом. Она не хотела нарушать законы нашей страны

Грайнер в российских местах заключения физически держалась неплохо, но эпизодически срывалась морально. Так, в июле она передала паническое письмо в адрес президента США, в котором сообщала: «Когда я сижу в русской тюрьме наедине со своими мыслями, без семьи и без друзей, то боюсь, что могу остаться здесь навсегда». Американские власти называли Грайнер «незаконно задержанной», а ее приговор квалифицировали как «неприемлемый, прискорбный, но ожидаемый». При этом во время суда Бриттни тепло отзывалась о России, где отыграла много лет, называя нашу страну своим вторым домом. Интересно, как изменится ее настроение после возвращения домой. Впрочем, что бы она ни говорила, очевидно, что эта страница теперь перевернута. Проведены трудные переговоры, на родину возвращен россиянин, который провел в американской тюрьме по очень спорному обвинению более 12 лет.

Сборная США по баскетболу
Бриттни Грайнер
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Аргентина
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1
Австралия
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Япония
П
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Аргентина
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Хорватия
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18:00
Бразилия
П1 9.70 X 5.00 П2 1.38
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
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14.12
22:00
П 60
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Франция
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Марокко
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Португалия
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Англия
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0
Сенегал
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Франция
3
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Польша
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Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
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A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		3 5 (2 + 3)
Гонсалу Рамуш

Гонсалу Рамуш

Португалия

 		3 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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