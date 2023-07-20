Биография Марка Цукерберга: жизнь американского предпринимателя

Марк Эллиот Цукерберг
Дата рождения: 14 мая 1984.
Место рождения: Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США.
Рост: 171 см.
Деятельность: программист, предприниматель.
Будущий миллиардер родился в городе Доббс-Ферри в семье медиков: стоматолога Эдварда и психиатра Карен. Он стал вторым ребенком, но единственным сыном для своих родителей. У Марка есть три сестры: старшая Рэнди и младшие Донна и Ариэль. В роду у Цукерберга были родственники из Польши, Германии и Австрии.
Еще с самого детства будущий предприниматель начал увлекаться компьютерными технологиями. А первому языку программирования его обучил отец, так Марк освоил Basic — универсальный код символических инструкций для начинающих. Уже в школьные годы Цукерберг писал программы и даже успел разработать первую социальную сеть с названием Zurknet.
Ее активно использовал в своей работе отец Марка, Эдвард. Так регистратор сообщал врачу о новом пациенте в его стоматологическом кабинете — это было намного удобнее, чем выкрикивать имена вслух. Пользовались соцсетью и члены семьи Цукерберга — для общения внутри дома.
Марк после школы учился в престижном пансионе Phillips Exeter Academy, где увлекался литературой и даже спортом — делал успехи в фехтовании. В 2002 году стал студентом Гарвардского университета. Однако получить диплом ему удалось лишь спустя 10 лет. Дело в том, что из-за создания одного из своих главных проектов Facebook * (* соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Цукерберг бросил вуз.
Спустя 12 лет после ухода из Гарварда Марку все-таки вручили диплом. В мае 2017 года он получил степень почетного доктора Гарвардского университета. Родители Цукерберга также присутствовали на церемонии, а сам миллиардер произнес торжественную речь перед студентами, которая транслировалась в прямом эфире в Facebook *.
У знаменитого программиста есть одна особенность, которая связана с его зрением. Марк является дальтоником — он не способен различать желтый и красный цвета. Именно поэтому основным для Facebook * был выбран именно синий.
«Это самый насыщенный для меня цвет. Синий я вижу очень хорошо», — пояснил Цукерберг The New Yorker.
Личность Цукерберга вызывает у пользователей социальных сетей некий скептицизм: они сомневаются в том, что известный миллиардер является человеком. И даже приводят соответствующие доказательства по своим убеждениям — что Марк на самом деле инопланетянин-рептилоид.
Например, придираются к отдельным фотографиям миллиардера. Якобы на некоторых из них ноги программиста выгибаются не в ту сторону — как у рептилоида.
Или отмечают, что Марк, публикуя какие-либо снимки из повседневной жизни, пытается всем вокруг доказать, что он является нормальным человеком.
И разумеется, уделяют огромное внимание словам Цукерберга. Так, в сети в аккаунте Cyber Violence появился ролик с фрагментом, в котором Марк оговорился и сказал, что он «был человеком»: «Но это будет вас беспокоить, потому что вы люди. И я был человеком. Я и есть человек. Все еще. Я просто говорил о себе в прошлом, а не о том, что я не человек».
Разумеется, для пользователей это стало поводом для обсуждений и новых подозрений.
Еще в годы учебы в Гарвардском университете Цукерберг занимался созданием локальной студенческой сети. Изначально он написал программу CourseMatch, которая помогала студентам выбирать учебные курсы на основе выбора других учащихся. А затем придумал Facemash — этот ресурс позволял сравнивать фотографии студентов и выбирать из них наиболее привлекательную.
Для этого проекта Марк взломал сети Гарварда и собрал частные фото. На тот момент у университета еще не было специализированного раздела на официальном портале. Поэтому сайт был закрыт спустя несколько дней, так как администрация вуза посчитала его неуместным. После этого Цукерберг занялся разработкой своего самого главного проекта и 4 февраля 2004 года запустил проект Thefacebook по адресу thefacebook.com.
В продвижении нового ресурса Марку помогали Дастин Московиц, Эдуардо Саверин, Крис Хьюз и Эндрю Макколлум. Изначально аудиторию составляли только студенты Гарвардского университета, но впоследствии она была расширена и до других крупных вузов США и Канады. К концу года на сайте было около миллиона пользователей, а он сам был зарегистрирован в качестве компании.
Постепенно новая социальная сеть начала приносить доход. Первым президентом организации стал Шон Паркер, который сумел привлечь к проекту новых инвесторов. Спустя год он покинул свой пост, но до сих пор находится на связи с Цукербергом. В 2005 году сайт приобрел новый домен и убрал из него артикль The. И с тех пор его название остается неизменным.
В 2007 году Microsoft приобрела 1,6 процента акций Facebook * за 240 млн долларов. А с 2009 года трафик сайта начал расти. В 2010 году его посетило солидное количество людей, превышающее аудиторию Google. Сам Цукерберг в марте того же года стал одним из самых богатых молодых людей планеты по данным Forbes, имея в своем активе 4 миллиарда долларов. На тот момент ему было всего 23 года.
Однако открытие Facebook * дорого обошлось Марку из-за обвинений со стороны его однокурсников. Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы и Дивья Нарендр решили, что Цукерберг украл их идею.
Программист вместе с сокурсниками работал над студенческой социальной сетью HarvardConnection.com, а затем сосредоточился над личным проектом. Однако студенты решили, что Марк позаимствовал их идеи для собственного сайта, и пожаловались в университетскую газету Harvard Crimson. После этого был подан иск против Цукерберга. По решению суда он выплатил недовольным 65 миллионов долларов.
В июне 2012 года компания миллиардера приняла решение о приобретении ресурса, позволяющего распознавать лица на фотографиях.
Instagram * (* соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)
В 2012 году Цукерберг принял достаточно смелое решение о приобретении Instagram *. Этот ресурс на тот момент уже был достаточно популярным, и он мог составить конкуренцию Facebook *.
Сделка была завершена на сумму 1 миллиард долларов США — наличными и акциями. С тех пор социальная сеть претерпела несколько изменений — от логотипа до правил пользовательского соглашения. Последнее даже спровоцировало резкую критику среди аудитории, и сайт лишился до 25 процентов пользователей.
В марте 2014 года Цукерберг приобрел стартап Oculus VR. Сумма сделки составила 2 миллиарда долларов. В планах компании — расширить области применения Oculus Rift, сделав их платформой для различных «виртуальных впечатлений». То есть дать пользователям возможность делиться не только своими эмоциями, но и ощущениями.
Одним из крупнейших приобретений Цукерберга стала покупка популярного мессенджера за 19 миллиардов долларов. Предполагалось, что данное вложение финансов позволит ускорить рост числа пользователей и их активность — для обеих компаний. Это стало самой дорогой инвестицией для компании миллиардера.
План действительно сработал — через год после приобретения аудитория WhatsApp выросла до 700 миллионов. А в 2020 году количество пользователей превысило отметку в 2 миллиарда пользователей.
В ноябре 2021 года в работе WhatsApp, Facebook * и Instagram * произошел глобальный сбой. Новые пользователи не могли пройти процедуру регистрации, а остальные — активации. То есть практически на семь часов работа сервисов была прекращена.
Это привело к массовому использованию других ресурсов, таких как TikTok, Telegram, YouTube и других. Сбой стал крупнейшим в компании с 2008 года. Он также спровоцировал неполадки и в других сервисах, которые столкнулись с наплывом пользователей. Состояние Цукерберга упало на 6,6 миллиарда долларов.
Социальная сеть, которая была создана в июле 2023 года на базе Instagram * и стала аналогом Twitter. В Threads пользователи могут писать короткие посты, комментировать их, ставить свои оценки и делать репосты. Появление данного ресурса вызвало критику со стороны генерального директора Twitter Илона Маска. И спровоцировало конфликт между ним и Цукербергом.
Миллиардеры даже планируют провести бой. И уже вовсю готовятся к предстоящему поединку: Марк тренировался с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски и обладателем пояса промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей, а Илон уже провел тренировочный поединок.
Тем не менее в планах Threads — улучшать интерфейс, сохранить аудиторию, а затем сфокусироваться на привлечении новых пользователей.
В 2021 году Facebook, Inc. поменяла свое название на Meta Platforms * (* корпорация Meta признана в РФ экстремистской). После такого ребрендинга компания выпала из десятки крупнейших предприятий мира по рыночной капитализации. А в июле 2022 года стало известно о падении выручки. В итоге руководству пришлось пойти на сокращение штата аж на 13 процентов.
В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией в России из-за изменений в политике организации. Компания подтвердила появившуюся в СМИ информацию о разрешении языка вражды в адрес российских и белорусских деятелей в контексте ситуации на Украине.
Именно поэтому в дальнейшем и последовала блокировка ресурсов проекта на территории РФ. А самому Марку Цукербергу по решению МИД был запрещен въезд в Россию в рамках пакета контрсанкций.
Официальная зарплата миллиардера составляет 1 доллар. По информации Bloomberg, в мае 2023 года размер капитала Цукерберга составил 89,9 миллиарда долларов. Это сделало его лидером среди миллиардеров по росту состояния с начала года — 44,3 миллиарда долларов.
Создание социальной сети Facebook * позволило программисту стать богачом. Forbes признал его одним из самых молодых миллиардеров — его состояние оценили в 4 миллиарда долларов.
В 2010 году одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире поставило Цукерберга на 29-е место в рейтинге самых богатых американцев с капиталом в размере 7 миллиардов долларов. В 2013 году Марк стал уже вторым в рейтинге Forbes. А его состояние увеличилось до 13 миллиардов долларов.
На данный момент Цукерберг занимает 7-е место в рейтинге Forbes, а размер его капитала оценивают в 119,9 миллиарда долларов.
В личной жизни известного миллиардера все стабильно и не менее успешно. Его супругой стала Присцилла Чан — врач-педиатр. Пара познакомилась в университетские годы — во время одной из вечеринок в очереди в уборную. И это была любовь с первого взгляда.
«Казалось, что Марк был слегка не от мира сего. Будто его мысли были далеко отсюда», — рассказала Чан The New Yorker.
Присцилла родилась в Массачусетсе. Ее родители являются этническими китайцами и бежали из Вьетнама на лодках. Знакомство с Цукербергом стало для нее судьбоносным в личной жизни, но не помешало ее учебе. В 2007 году Чан, в отличие от своего будущего супруга, окончила Гарвард. А Марк посетил ее выпускной.
В 2010 году их отношения приняли более серьезный оборот — влюбленные начали жить вместе. Спустя год они завели собаку, которой дали кличку Зверь. А еще спустя год Марк и Присцилла вступили в законный брак. Причем изначально свадьба была лишь празднованием получения Чан степени PhD по медицине. Но после появления родных и близких пары было объявлено о свадьбе.
В семье Цукерберга три дочери: Максима, Августа и Аурелия. Последняя родилась в марте 2023 года.
Изначально конфликт между миллиардерами Маском и Цукербергом казался несерьезным — все-таки владелец Twitter не мог пройти мимо появления аналога его социальной сети. И его реакция выглядела вполне логичной. Но когда о поединке всерьез заговорил глава UFC Дана Уайт, стало меньше сомнений, что бой состоится.
Даже реакция родителей Маска, которые выступили против подобного мероприятия, не убедила общественность в отмене поединка. Ведь оба участника активно готовятся к бою. Главе Tesla помогают обладатель черного пояса по бразильской борьбе джиу-джитсу Лекс Фридман и трехкратный чемпион UFC Жорж Сен-Пьер.
Цукерберг же активно занимался спортом и до вызова Маска. И даже уже успел поучаствовать в соревнованиях.
В университетские годы миллиардер занимался фехтованием. В более зрелом возрасте он также начал заниматься серфингом и бегом. А не так давно Цукерберг нашел себя в бразильском джиу-джитсу. Хабиб Нурмагомедов называл этот вид спорта «упрощенной версией самбо».
А тренировки по этой дисциплине входят в подготовку многих бойцов ММА. По словам Марка, он увлекся джиу-джитсу в период пандемии коронавируса. И после упорных тренировок миллиардер вышел на соревнования и даже завоевал медали.
Цукерберг в социальных сетях рассказал, что выиграл золото и серебро на своем первом турнире по джиу-джитсу в Редвуд-Сити, штат Калифорния.
Успехи бизнесмена оценили бойцы ММА. «Йоу! Чертовски крутой Марк», — написал в социальных сетях миллиардера бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.
«Легенда!» — так отреагировал действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.
Twitter: https://twitter.com/finkd?s=20
Facebook *: https://www.facebook.com/zuck
Instagram *: https://www.instagram.com/zuck/
* Запрещены в РФ; соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.