Биография Марка Цукерберга: жизнь американского предпринимателя

История известного медиамагната.

Марк Эллиот Цукерберг

Дата рождения: 14 мая 1984.

Место рождения: Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, США.

Рост: 171 см.

Деятельность: программист, предприниматель.

Детство Марка Цукерберга

Будущий миллиардер родился в городе Доббс-Ферри в семье медиков: стоматолога Эдварда и психиатра Карен. Он стал вторым ребенком, но единственным сыном для своих родителей. У Марка есть три сестры: старшая Рэнди и младшие Донна и Ариэль. В роду у Цукерберга были родственники из Польши, Германии и Австрии.

Начало деятельности Марка Цукерберга

Еще с самого детства будущий предприниматель начал увлекаться компьютерными технологиями. А первому языку программирования его обучил отец, так Марк освоил Basic — универсальный код символических инструкций для начинающих. Уже в школьные годы Цукерберг писал программы и даже успел разработать первую социальную сеть с названием Zurknet.

Ее активно использовал в своей работе отец Марка, Эдвард. Так регистратор сообщал врачу о новом пациенте в его стоматологическом кабинете — это было намного удобнее, чем выкрикивать имена вслух. Пользовались соцсетью и члены семьи Цукерберга — для общения внутри дома.

Фото Global Look Press

Образование Марка Цукерберга

Марк после школы учился в престижном пансионе Phillips Exeter Academy, где увлекался литературой и даже спортом — делал успехи в фехтовании. В 2002 году стал студентом Гарвардского университета. Однако получить диплом ему удалось лишь спустя 10 лет. Дело в том, что из-за создания одного из своих главных проектов Facebook * (* соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Цукерберг бросил вуз.

Спустя 12 лет после ухода из Гарварда Марку все-таки вручили диплом. В мае 2017 года он получил степень почетного доктора Гарвардского университета. Родители Цукерберга также присутствовали на церемонии, а сам миллиардер произнес торжественную речь перед студентами, которая транслировалась в прямом эфире в Facebook *.

Дальтонизм

У знаменитого программиста есть одна особенность, которая связана с его зрением. Марк является дальтоником — он не способен различать желтый и красный цвета. Именно поэтому основным для Facebook * был выбран именно синий.

«Это самый насыщенный для меня цвет. Синий я вижу очень хорошо», — пояснил Цукерберг The New Yorker.

Подозрения

Личность Цукерберга вызывает у пользователей социальных сетей некий скептицизм: они сомневаются в том, что известный миллиардер является человеком. И даже приводят соответствующие доказательства по своим убеждениям — что Марк на самом деле инопланетянин-рептилоид.

Например, придираются к отдельным фотографиям миллиардера. Якобы на некоторых из них ноги программиста выгибаются не в ту сторону — как у рептилоида.

Или отмечают, что Марк, публикуя какие-либо снимки из повседневной жизни, пытается всем вокруг доказать, что он является нормальным человеком.