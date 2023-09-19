История скандального фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна: что его связывает с Россией

Рок-музыкант мог стать звездой Олимпийских игр, но выбрал музыкальный олимп.

Тилль Линдеманн известен на весь мир как солист рок-группы Rammstein. При этом он мог стать участником Олимпийских игр, однако этому помешал тяжелый характер эпатажного артиста. В России его имя часто обсуждается в СМИ, немецкому музыканту часто приписывают романы с российскими девушками. В недавнем прошлом он был частым гостем московских тусовок. Это находило отражение и в его творчестве.

Детство и юность: плавание и Олимпиада

Музыкант родился в 1963 году в Лейпциге в семье детского писателя Вернера Линдеманна и журналистки Бригитты Хильдегард. Когда Тилль был маленьким, в ГДР существовала мощная программа для подготовки юных атлетов в циклических видах спорта. Талантливые немецкие дети имели право бесплатно посещать спортивные секции. В них тренеры сборных просматривали молодых талантов.

Когда Линдеманну было 10 лет, отец привел его в школу плавания в городе Росток, где тогда проживала семья. Тренеры прочили ребенку большое будущее, однако тяжелый характер Тилля не позволил этим мечтам осуществиться. Несмотря на то что прошло много лет, солист Rammstein старается не вспоминать о детских занятиях спортом, так как ему было тяжело привыкнуть к дисциплине и изнурительным тренировкам. Чтобы вырастить успешных спортсменов, применялись жесточайшие меры. С таким давлением трудно справиться даже взрослому человеку, не говоря о детях.

Когда Тиллю было 12 лет, родители мальчика развелись, за воспитание Линдеманна-младшего взялась его бабушка. Именно она поддерживала внука на соревнованиях и тренировках. Несмотря на трудности, он смог стать кандидатом в сборную ГДР. На молодежном чемпионате Европы в 1978 году тренерский штаб отбирал кандидатов в олимпийскую команду, которая должна была отправиться в Москву на Игры-1980. Имя Линдеманна попало в шорт-лист. Но Тилль после этих соревнований решил уйти из плавания. На своей коронной дистанции 400 метров он стал лишь седьмым. Спортсмен винил себя и боялся, что провал случится и в Москве. Сильный страх проиграть и психологическая неустойчивость закрыли ему дорогу в профессиональный спорт.

Будущего фронтмена Rammstein часто ловили на хулиганстве. Например, во время поездок на соревнования он скупал эротические журналы у спортсменов из других стран, вместо тренировок бегал на свидания к девушкам, покидал расположение команды без разрешения. В итоге тренерский штаб выгнал непоседу из сборной. Официально причиной завершения карьеры назвали травму колена.

Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Тилля Линдеманна

После завершения спортивной карьеры Тилль погрузился в музыкальную. Мать Линдеманна ругала сына за отсутствие слуха и для исправления ситуации отправила его на стажировку в Берлинский оперный театр. Здесь будущий артист учился правильному дыханию и его задержке — чтобы выработать этот навык, он пел отжимаясь. В будущем это помогало вокалисту во время концертов с масштабным использованием пиротехники (по своему образованию артист как раз пиротехник).

Покорять музыкальный олимп Линдеманн начал в роли барабанщика в панк-группе First Arsch из Шверина. Тогда он подружился с Рихардом Круспе, будущим гитаристом Rammstein. У парней возникла идея создать свой коллектив — знаменитая группа образовалась в 1994 году. В этот период к ней присоединились Оливер Ридель и Кристоф Шнайдер, через год состав пополнили Пауль Ландерс и Кристиан Лоренц.

Своим брендом Rammstein обязан авиабазе Рамштайн в Германии (ФРГ) и одноименному авиашоу. По распространенной версии, когда музыканты выбирали название, они не знали про авиакатастрофу на шоу 1988 года: после столкновения трех итальянских пилотажных самолетов погибли 70 человек и более 300 получили ранения.

Метал-группа записала первый альбом под названием Herzeleid («Кручина») в 1995 году. Треки Heirate Mich («Выходи за меня замуж») и Rammstein (об авиакатастрофе во время шоу 1988 года) были использованы в фильме «Шоссе в никуда» режиссера Дэвида Линча.

Второй студийный альбом Rammstein в 1997 году получил название Sehnsucht («Тоска») и включил в том числе песню Du Hast («Ты имеешь»). Третий диск метал-группы — Mutter («Мать») с заглавной композицией и рядом других хитов — Mein Herz Brennt («Мое сердце в огне»), Sonne («Солнце»), Ich Will («Я хочу»).

В 2000-е Rammstein были невероятно популярны: песни с жестким звучанием на немецком языке крутили на радио, клипы — на MTV, концерты собирали тысячи фанатов. В своих выступлениях Линдеманн использовал пиротехнику, из-за чего часто получал ожоги ушей и рук. Однажды во время концерта даже произошло возгорание декораций.

В 2009 году на пике популярности группа взяла творческую паузу на десять лет. В 2019-м коллектив выпустил альбом под названием Rammstein. Через четыре года вышла еще одна пластинка — Zeit («Время»). Параллельно Линдеманн записывал сольные композиции.

Фото Global Look Press

Тилль Линдеманн и Россия: песни на русском и модели

Тилль давно популярен в России, поэтому артист был частым гостем в Москве и связывал свое творчество в том числе и с нашей страной. Правда, порой это вызывало негативную реакцию. Так было с его клипом на песню Till The End («До конца», 2020). Видеоролик носит порнографический характер, в нем принимали участие российские модели.

В сентябре 2021 года Линдеманн стал специальным гостем международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Фронтмен Rammstein на Красной площади на русском языке исполнил песню «Любимый город» в сопровождении трех военных оркестров. В ответ на аплодисменты солист отправил публике воздушный поцелуй. Запись песни композитора Никиты Богословского на стихи поэта Евгения Долматовского немецкий артист выпустил весной того же года, а клип был снят в Государственном Эрмитаже.

Песню «Любимый город» на русском языке Линдеманн исполнил также для фильма «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Инициатива шла от самого музыканта. Отрывки фильма легли в клип Линдеманна, сам же металлист предстал в образе советского певца.

В начале сентября 2023 года рок-музыкант выпустил клип на песню Zunge («Язык»). Режиссером ролика выступила россиянка Анна Цуканова-Котт, а главной героиней работы стала актриса Аглая Тарасова. Съемки проходили в Большом Московском цирке братьев Запашных. Видео содержит кадры, которые не рекомендуется смотреть несовершеннолетним и впечатлительным людям.

В 2023 году Rammstein и Линдеманн попали в скандал в России без своего непосредственного участия. Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник подготовил программу под песню Sonne, но перед стартом контрольных прокатов в Москве стало известно, что фигурист поменял номер «по не зависящим от него причинам».

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Москвина и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение», — написала тренер фигуриста Вероника Дайнеко в соцсетях.

Фото из соцсетей Тилля Линдеманна

Личная жизнь Тилля Линдеманна: два брака и секс-скандалы

Линдеманн имеет славу ловеласа. При этом он был женат дважды. Впервые Тилль связал себя узами брака в 22 года с девушкой Марикой. В семье родилась дочь Неле. В 2007 году она подарила музыканту внука. А первая супруга солиста Rammstein ушла к гитаристу группы.

В 30 лет Линдеманн вступил в брак с журналисткой Ани Кезелинг. От второй жены у него родилась еще одна дочь, Мария-Луиза. Возлюбленные разошлись после громкого скандала. Женщина обвиняла мужа в изменах, алкоголизме и семейном насилии.

После второго развода Тилль принял решение не рассказывать о своей личной жизни общественности. Известно только, что у него был роман с моделью Софией Томалла с 2011 по 2015 год. Несколько лет ходили слухи, что украинская певица Светлана Лобода родила ребенка от немецкого металлиста. Однако вскоре эту информацию опровергли: издание «МК» назвало это спланированной пиар-акцией, музыкальные исполнители свои отношения не комментировали.

В конце 2010-х и начале 2020-х Линдеманна часто видели в компаниях разных девушек, в том числе иногда на вечеринках в ресторанах Москвы. Артист в интервью «КП» в 2017 году рассказал о связях с русской культурой и готовности стать гражданином России.

Весной 2022 года стало известно, что Rammstein отменила свои концерты в Москве и Новосибирске, намеченные на декабрь. Линдеманн и группа публиковали посты с украинской символикой в своих соцсетях.

Фото из соцсетей Тилля Линдеманна

Тилль Линдеманн сейчас

Артист работает над новым альбомом группы Rammstein и своим сольным проектом Lindemann.

С 2020-го Тилль Линдеманн занялся продажей игрушек из категории 18+ на собственном сайте Doctor Dick. С 2019 года вместе с французской компанией Ovin Pion Vodka запустил лимитированную коллекцию водки под брендом Doctor Dick.

Весной 2023 года Линдеманн угодил в крупный скандал и понес большие репутационные потери. Сразу несколько девушек обвинили его в сексуальных домогательствах, непристойном поведении во время встреч группы Rammstein с фанатками после концертов и подмешивании им в напитки запрещенных веществ. Полиция Берлина проводила в отношении рок-звезды проверку, но дело закрыли из-за отсутствия доказательств.