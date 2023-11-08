Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 17:40

В Сочи погиб российский футболист Алексей Лесин. Обстоятельства очень странные

Футболиста Лесина нашли мертвым на берегу моря в Сочи
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Алексей Лесин
Алексей Лесин.
Telegram Дзен
Игрок приехал на соревнования.

В Сочи 6 ноября случилась трагедия — при неизвестных обстоятельствах погиб игрок чувашского мини-футбольного клуба LAVA и футбольного клуба «Далин» Алексей Лесин. Тело 30-летнего спортсмена была найдено на одном из адлерских пляжей, из воды его достали спасатели.

В соцсетях Федерации мини-футбола Казани появилось следующее сообщение:

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31 году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду LAVA (ранее БОМИК) из Республики Чувашия. Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека».

Алексей Лесин
Фото Федерация мини-футбола Казани

Отец Лесина в комментарии для «СЭ» рассказал о деталях случившегося: «Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там все должно быть видно».

Место аварии Александра Каракина. Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» погиб в ДТП. Вероятно, Каракин участвовал в нелегальных уличных гонках

На данный момент родственники ищут любых свидетелей, однако предварительно известно, что никаких следов насильственной смерти на теле Лесина нет.

Алексей выступал на позиции опорного полузащитника, играя преимущественно за чувашские клубы — такие как «Чебоксары», ФК «Химик-Август» и «Чувашия». В Сочи Лесин оказался, выступая на чемпионате России по футболу 8х8 в составе ФК «Делин». 4 ноября его команда вылетела из турнира.

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах.

Футбол
Алексей Лесин
2
Обсудить
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Финал Кубка России по художественной гимнастике пройдет в декабре в Екатеринбурге
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
Русская классика на улице в таежном городе. Репортаж Шевченко
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пусть молодежь понимает, что движение — это здоровье!»