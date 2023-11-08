В Сочи погиб российский футболист Алексей Лесин. Обстоятельства очень странные

Игрок приехал на соревнования.

В Сочи 6 ноября случилась трагедия — при неизвестных обстоятельствах погиб игрок чувашского мини-футбольного клуба LAVA и футбольного клуба «Далин» Алексей Лесин. Тело 30-летнего спортсмена была найдено на одном из адлерских пляжей, из воды его достали спасатели.

В соцсетях Федерации мини-футбола Казани появилось следующее сообщение:

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31 году жизни не стало Алексея Лесина, одного из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в нашей лиге, выступавшего за команду LAVA (ранее БОМИК) из Республики Чувашия. Наши соболезнования родителям и близким Алексея, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Алексея как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека».

Фото Федерация мини-футбола Казани

Отец Лесина в комментарии для «СЭ» рассказал о деталях случившегося: «Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там все должно быть видно».

На данный момент родственники ищут любых свидетелей, однако предварительно известно, что никаких следов насильственной смерти на теле Лесина нет.

Алексей выступал на позиции опорного полузащитника, играя преимущественно за чувашские клубы — такие как «Чебоксары», ФК «Химик-Август» и «Чувашия». В Сочи Лесин оказался, выступая на чемпионате России по футболу 8х8 в составе ФК «Делин». 4 ноября его команда вылетела из турнира.

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах.