Известный бодибилдер скончался в 30 лет на руках у своей девушки. Он болел ковидом незадолго до смерти

Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки

За жизнью Джо Линднера следили более 8 миллионов подписчиков.

Немецкий бодибилдер Джо Линднер известен в социальных сетях как мотиватор и вдохновитель. Он заряжал миллионы подписчиков желанием заниматься спортом, выкладывая ролики со своих тренировок. Однако его жизнь трагически обливалась в возрасте 30лет.

Смерть

Убитая горем девушка сообщила о смерти своего любимого в социальных сетях. По ее словам, он умер прямо у нее на руках, когда они просто проводили время вместе. Все произошло внезапно и быстро.

«Джо — лучший парень из всех. Вчера он ушел из-за аневризмы... Я была с ним в комнате. Он надел мне на шею ожерелье, которое подарил... Он был в моих объятиях. Просто это происходит слишком быстро. Три дня назад он все время говорил, что у него болит шея. Мы по-настоящему не осознавали ничего, пока не стало слишком поздно», — написала Ниша.

Фитнес-блогер Джозеф Шулкин, который был другом умершего бодибилдера, также посвятил пост в социальных сетях. «Ты так много сделал для общества, у тебя была лучшая энергетика и самая добрая душа. Мы всегда будем помнить тебя, брат, лети высоко», — написал он.

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Болезнь

Причиной смерти Джо стала аневризма головного мозга — патологическое локальное выпячивание истонченной стенки мозговой артерии. Это состояние способно моментально поставить человека на край гибели, поэтому важно своевременно его обнаружить и принять меры. За несколько дней до разрыва у больного может появиться боль в голове или шее — что и случилось с бодибилдером.

Недавно Линднер прошел вакцинацию от Covid-19, после которой, по ощущениям спортсмена, кровь стала значительно тяжелее идти по его организму. Затем у Джо диагностировали саму болезнь, которая протекала достаточно тяжело.

По рекомендации врача ему сделали процедуру очистки крови от токсинов — плазмоферез. За три дня до смерти у бодибилдера появились боли в шее, которые, как оказались, были спровоцированы аневризмой.

Фото Соцсети

Мотиватор

Джо был известен под ником Joesthetics. За его упражнениями и тренировками в социальных сетях следило около 8,5 миллиона человек, а на его канале в YouTube около 943 тысяч подписчиков. Пользователи восхищались его подтянутым и эстетичным телосложением, а также советами по фитнесу и здоровому образу жизни.

Линднер считался выдающимся бодибилдером и влиятельным лицом в области фитнеса. Новость о его смерти повергла подписчиков в шок, многие не могли в это поверить. Близкий друг, Ноэль Дезиэль, также заявил, что не может смириться с этой потерей.

«Покойся с миром, Джо. Я все еще проверяю свой телефон, ожидая твоего ответа, чтобы мы могли встретиться в спортзале. Я разбит, братан. Ты открыл нам свои объятия, ты так много рассказал нам о жизни и социальных сетях. Щедрость по отношению к себе и другим всегда останется со мной. Я просто не знаю, что больше сказать. Мне больно осознавать, что ты ушел навсегда, чувак. Я люблю тебя, бро, покойся с миром», — написал Ноэль.

Принято считать, что преждевременная смерть многих бодибилдеров связана с бесконтрольным приемом допинга и экспериментами с различными препаратами. Однако в случае с Линднером никаких доказательств злоупотребления стимуляторами нет. Рабочая версия следствия — здоровье блогера подорвали последствия коронавируса.