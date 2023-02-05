Легенды рэпа устроили жесткий бой. Экс-участник группы CENTR победил автора хита «Будущие мамы»

После поединка в клетку вышел еще один ветеран хип-хопа.

Бои русских рэперов на «Нашем деле» уже стали чем-то привычным, но в последнее время случались не так часто. На турнире 4 февраля в клетке сошлись две легенды жанра — Лигалайз и Птаха. Первый — бывший участник группы Bad Balance, известный широкой публике по хиту «Будущие мамы». Второй — экс-участник группы CENTR, известный также под псевдонимом Зануда.

Изначально Птаха (в жизни — Давид Нуриев) должен был биться с рэпером Obe 1 Kanobe, конфликт с которым тянется с середины 2010-х. Однако соперник перестал отвечать на звонки матчмейкеров — тогда на коротком уведомлении побиться с Нуриевым вызвался Андрей Меньшиков, он же Лигалайз. У артистов при этом хорошие отношения — ничего, кроме уважения, они друг к другу не испытывают.

Птаха и Лигалайз.

45-летний Лигалайз был чемпионом СССР по карате, а 41-летний Птаха просто достаточно долгое время занимается боксом. Поединок проходил по правилам бокса в перчатках для ММА, поэтому у более молодого рэпера было преимущество: Лигалайз не мог подключать ноги. Кроме того, Меньшиков прилично уступал Нуриеву в габаритах.

Лигалайз с первых секунд пошел вперед и сразу пропустил несколько ударов. Птаха работал вторым номером и здорово контратаковал — несколько его ударов дошли до головы Лигалайза. Маньшиков получил серьезный урон уже в первом раунде: под его глазом образовалась гематома, а над бровью появилось рассечение.

Рэперы работали в течение всех трех раундов. Лигалайз часто открывался и много пропускал. Птаха неоднократно имел шансы нокаутировать соперника, но тот никак не падал. Лигалайз показал не только крепкую челюсть, но и отличное кардио, чего от него никто не ожидал.

Победителем судьи выбрали экс-участника группы CENTR, а по завершении поединка в клетку вышел рэпер Schokk, который смотрел на бой из комментаторской кабины. Дмитрий уже выступал в «Нашем деле»: осенью 2021-го он победил Рому Жигана. С Птахой Schokk драться отказался из-за дружеских взаимоотношений, зато с Лигалайзом бывший напарник Оксимирона побиться готов. Птаха даже лично устроил рэперам дуэль взглядов.

Бой Schokk и Лигалайза состоится не раньше осени 2023-го. Меньшиков хочет взять хотя бы полгода на подготовку, а Дмитрию предстоит концертный тур, после которого он также планирует подготовиться минимум два месяца.