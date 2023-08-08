История принцессы Анны: от судимости и похищения до Олимпийских игр

Богатая биография члена королевской семьи Великобритании.

Британская принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года. Единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа — второй ребенок в семье. Принц Чарльз, ныне король Карл III — старший сын, принц Эндрю — младший. Наследница является 17-й в очереди на престол.

Официально она королевская принцесса — такой титул пожизненно присваивается всем старшим дочерям британского монарха. Следующей на него претендовать будет дочь принца Уильяма (это старший сын Карла III) Шарлотта, при двух условиях: после смерти Анны и если принц Уэльский займет трон. Данный титул в Соединенном королевстве может носить лишь один человек.

Детство и проблемы с социализацией

Анну часто сравнивают с Чарльзом, особенно их черты характера. Близкие и окружение принцессы отмечают, что с раннего возраста девочка отличалась пылким темпераментом, целеустремленностью, настойчивостью и чувством юмора. Наследницу даже называли хулиганкой с плохим воспитанием. Ведь принцесса была плохо социализирована: она обучалась на дому. Проблему решили, записав ее в отряд герлгайд. Однако даже в этом случае детскому объединению, похожему на скаутов, пришлось разместиться в Букингемском дворце.

В 13 лет дочь королевы Елизаветы II начала обучение в Бененденской школе для девочек. Именно здесь юная особа обзавелась настоящими друзьями. Здесь она занималась танцами, музыкой и изучала иностранные языки. Учеба давалась ей легко, она получала высокие оценки. Правда, от высшего образования девушка отказалась. В биографии 18-летней Анны начался новый этап. Она стала представителем Виндзоров в публичном пространстве. Член монаршей семьи управляла ассоциацией Save the children, а также занималась благотворительностью.

Фото принцессы Анны в детстве

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Фото Getty Images

Общественная деятельность

Сейчас она поддерживает около 350 общественных организаций, возглавляет Королевский фонд и проект «Спасите детей». За свою активную общественную деятельность в возрасте 39 лет президент Замбии Кеннет Каунда номинировал Анну на Нобелевскую премию мира.

Также принцесса борется за равноправие женщин: покровительствует международной ассоциации предпринимателей WISE, которые поощряют участие женщин в развитии науки, техники и строительства. Она — член Королевского общества и Академии медицинских наук.

Королевская принцесса считается самой трудолюбивой в монаршей семье. «Держите меня занятой. Я здесь, чтобы работать. Я здесь, чтобы творить добрые дела, встречаться как можно с большим количеством людей», — цитирует женщину CBC News.

Анна — одна из немногих членов королевской семьи, кто регулярно попадает на обложку глянцевого журнала Vogue. «Принцесса — настоящая икона стиля, и она исповедовала устойчивый подход к моде прежде, чем любой из нас проникся этой идеей. Она вне времени, всегда придерживается собственного стиля, и она носит строгие костюмы лучше, чем кто-либо другой, о ком я могу подумать», — говорит редактор британского журнала Vogue Эдвард Эннинфул.

Покушение

Биография принцессы включает в себя совершенно разные события, в том числе и трагичные истории. В 1975 году сестра Карла III чуть не стала жертвой похищения.

После одного благотворительного мероприятия Анна вместе с мужем Марком отправилась домой на личном «роллс ройсе», им перекрыл движение некий мужчина. Позже стало известно, что у него имелись проблемы психического характера. Нападающий смог нанести вред телохранителю, водителю и журналисту. Мужчина зашел в салон, сел возле принцессы и требовал, чтобы та последовала за ним. Целью преступления являлся выкуп за дочь королевы в размере двух миллионов фунтов.

Монарших особ спас проходивший мимо бывший боксер Рональд Рассел, который схватил похитителя, пытавшегося украсть принцессу. Преступником оказался 26-летний Иэн Балл, которого до конца жизни отправили в психиатрическую больницу. А остальные участники событий получили почетные Георгиевские медали.

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Судимость

Несмотря на практически безупречную биографию (за исключением нескольких штрафов за превышение скорости), Анна все-таки умудрилась угодить в громкий скандал. Более того, она стала единственным в истории членом королевской семьи с судимостью.

Неприятный инцидент произошел в 2002 году, ее собака породы бультерьер напала на детей, которые прогуливались в Виндзорском парке. Суд Восточного Беркшира признал действия Анны халатными и обязал выплатить штраф в размере 500 фунтов и компенсацию родителям пострадавших. Также королевскую принцессу обязали держать животное на поводке в общественных местах и нанять кинолога для дрессировки.

Личная жизнь

По данным британских СМИ, у королевской принцессы был непродолжительный роман с бывшим мужем нынешней герцогини Корнуолльской (Камилла Паркер-Боулз) Эндрю Паркером-Боулзом.

Дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа была замужем один раз, но развелась, в последние десятилетия это обычное дело для членов королевской семьи. Первый муж принцессы Анны — спортсмен-конник Марк Филлипс. Они поженились 14 ноября 1973 года в Вестминстерском аббатстве. Британец является олимпийским чемпионом 1972 года и серебряным призером Игр 1988 года по командному троеборью.

Первая встреча состоялась как раз благодаря спорту: они познакомились на светском приеме после Олимпийских игр 1968 года. Их объединяло общее увлечение конным спортом. Мезальянс долго не принимали в Букингемском дворце, за исключением королевы Елизаветы, которая все-таки поддержала решение влюбленных пожениться. Роскошную церемонию транслировали по всему миру. Свадьба собрала у экранов более 500 миллионов телезрителей. Это стало самым ожидаемым событием 1973 года в Великобритании.

В семье родились двое детей: сын Питер и дочь Зара. Но после 19 лет брака супруги приняли решение развестись. Причиной стало то, что Филлипс не выдержал публичности. Также СМИ писали, что у него есть внебрачная дочь.

Будучи в браке, принцесса Анна крутила роман с телохранителем Питером Кроссом. После обнародования данной истории в СМИ Кросса уволили. Однако, как заявляет сам мужчина, его отношения с принцессой продолжились и после этого события.

Нынешний муж — вице-адмирал королевского флота сэр Тимоти Джеймс Гамильтон Лоуренс. Свадьба состоялась практически сразу же после развода — 12 декабря 1992 года.

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Конный спорт, участие в Олимпийских играх и МОК

Многие монархи известны умением здорово держаться в седле, это особенная часть королевской истории. Анна обожала лошадей с детства. Кстати, ее мать Елизавета II тоже питала любовь к этим животным. В юности королевская принцесса начала заниматься конным спортом. Тренеры отмечали ее талант и успехи. Было принято решение начать работать в этом направлении профессионально. В возрасте 21 года она выиграла свой первый турнир — чемпионат Европы (1971). Становилась бронзовым призером в личном и командном зачете ЧЕ в 1975 году. Принимала участие в этом турнире и в 1973 году, однако при преодолении барьера упала и получила травму бедра. Соревнования проходили в Киеве. В качестве утешительного приза спортсменке достался самовар.

Сестра Карла III участвовала в Олимпийских играх 1976 года. Тогда в Монреале наездница во время выступления выпала из седла, но, несмотря на полученную травму, смогла закончить заезд. В итоге она стала лишь 24-й в троеборье, но продемонстрировала сильный характер. После финиша Анну доставили в больницу. Врачи выявили у пациентки легкое сотрясение мозга, ушиб руки и щеки. «Я вообще ничего не помню после падения», — призналась принцесса.

Ранее у членов британской королевской семьи не было таких больших успехов в спорте. Причем талант передался и следующему поколению. В 2012 году дочь принцессы Анна — Зара — смогла завоевать серебро на лондонской Олимпиаде в командном конном троеборье. Награду ей и спортсменам сборной Великобритании вручала высокопоставленная мама. На чемпионате мира в 2005-м Зара завоевала золото. Также внучка Елизаветы II признавалась спортсменом года по версии BBC в 2006 году.

Дочь бывшей королевы Великобритании возглавляла Всемирную федерацию конного спорта на протяжении восьми лет. Также она — член Международного олимпийского комитета (МОК). В 2014 году Анна посетила Сочи во главе британской официальной делегации. Тогда мэр прибрежной Олимпийской деревни Елена Исинбаева провела для члена монаршей семьи экскурсию по спортивным объектам. Во время визита состоялась и поездка в Москву. Здесь гостья возложила цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, заехала в Звездный городок и Центр подготовки космонавтов. Не могла не посетить и Центральный московский ипподром.

Вообще сестра Карла III чаще остальных членов монаршей семьи посещала Россию. Помимо памятного визита в 2014 году, она была в Москве в 1973 году и в 1990 году.

Кстати, Олимпиада в Лондоне прошла в том числе благодаря принцессе, которая содействовала победе британской столице в конкурсе на право проведения Игр-2012. Затем она занимала должность директора организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне. Сейчас Анна — президент Британской олимпийской ассоциации.

Как сейчас живет принцесса Анна

В августе 2023 года королевской принцессе исполняется 73 года. Несмотря на свой возраст, сестра Карла III продолжает вести активную общественную деятельность. Анна много совершает рабочие поездки по всему миру, занимается благотворительностью. Ее часто можно увидеть на официальных мероприятиях Виндзоров и матчах по регби.

В 2022 году принцесса вместе со своим супругом Тимоти Лоуренсом отметили 30-летнюю годовщину свадьбы. Они проживают на ферме Гаткомб-парк, у них большое количество домашнего скота (коровы,овцы и, конечно, лошади). В их замок часто наведываются внуки Саванна, Айла, Миа, Лена и Лукас.

В 2022 году Анна заменяла Елизавету II на официальных мероприятиях во время болезни ее величества. Так, она появилась на Эпсомском дерби в честь празднования 70-летия правления королевы Великобритании.

Принцесса Анна сейчас

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