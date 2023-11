История Шакиры: официальная песня ЧМ Waka Waka и дети от известного футболиста

Певица познакомилась с Пике на съемках клипа для чемпионата мира в ЮАР.

Шакира (Шакира Исабель Мерабак Риполл)

Дата рождения: 2 февраля 1977 года.

Место рождения: Барранкилья (Колумбия).

Рост: 157 см. Вес: 54 кг.

Начало карьеры: 1990 год.

Детство и юность

Полное имя певицы — Шакира Исабель Мерабак Риполл. Она родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье (Колумбия) в семье ливанца Уильяма Мебарака Шадида и Нидии Риполл, которая имеет испанские и итальянские корни. Отец был владельцем крупного ювелирного магазина и писал книги. У него было восемь детей от предыдущего брака.

Девочку воспитывали в творческой атмосфере, среди книг и музыки. В полтора года она знала весь алфавит, в возрасте трех лет могла читать и писать. Свой первый стих написала будучи четырехлетней. В школе учителя Шакиру считали вундеркиндом. Родители будущей певицы мечтали, что их дочь станет художником или писателем. Когда ей было восемь лет, она написала первую песню под названием «Твои темные очки», которую посвятила смерти одного из ее братьев.

В детстве она постоянно выступала на сцене, особенно любила танцы. В частности, восточные — и ее отдали на хореографию. Однажды Шакира стала победителем конкурса талантов «Да здравствуют дети!».

Фото Global Look Press

Музыкальная карьера

В 1990 году Шакира познакомилась с журналисткой Моникой Аризой, которая помогла ей заключить контракт с колумбийским отделением компании Sony Music. Уже в 1991-м молодая певица выпустила дебютный альбом под названием Magia («Магия»). В пластинку входили девять треков. Коммерчески альбом не был успешен, однако в Колумбии приобрел популярность.

В 1993 году артистка представляла свою страну на музыкальном фестивале в Чили, где заняла третье место с песней собственного сочинения Eres («Ты»). В 1994-м Шакира с матерью переехала в Боготу, где талантливую девушку пригласили на главную роль в сериале El Oasis («Оазис»). За образ Луисы Марии журнал TV GUIA назвал ее мисс ТВК, подарив артистке фотосессию.

Первый хит девушка выпустила в 1994 году, им стал трек Donde Esta Corazon? («Где ты, сердце?»). В 1996-м Шакира записала альбом Pies Descalzos («Босые ноги»), который стал успешным во всем мире. В этом же году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года и человеком года, так как она стала первой колумбийкой, добившейся большого международного успеха. Певица получила американскую награду Billboard Music Awards в 1996 году, а в 1999-м — первую номинацию на «Грэмми» в номинации «Лучший латиноамериканский альбом». В США популярной была англоязычная пластинка Laundry Service («Прачечная», 2001), песня из альбома Whenever, Wherever («Когда угодно, где угодно», 2001) стала мировым хитом.

На родине девушка подверглась критике из-за того, что она исполняет песни не на родном языке, а на английском. В 2005-м Шакира записала альбом на испанском Fijacion Oral, Vol. 1 (Оральная фиксация, том 1), он имел большой успех в испаноязычных странах. Для остального мира девушка выпустила его же на английском, композиции Hips Don't Lie («Бедра не врут», 2005) и Illegal («Нелегально», 2005) взорвали мировые чарты. Вместе с этим диском колумбийка отправилась в мировое турне, в рамках которого дала 150 концертов в 37 странах мира.

В 2007-м Шакира записала дуэт с Бейонсе на трек Beautiful Liar («Красивый лжец»). Композиция получила награду MTV VMA и номинацию на «Грэмми». В 2009 году мировая звезда решила поэкспериментировать с электронной музыкой и записала диск She Wolf («Волчица»). На удивление критиков, он тоже нашел отклик у поклонников.

В 2010 году специально для чемпионата мира в ЮАР певица была выбрана для исполнения официальной песни турнира под названием Waka Waka («Сделай, сделай это»). В этом же году вышел англо-испанский диск Sale el sol («Солнце выходит», 2010). Самой популярной песней из него стала Loca («Сумасшедшая»). Альбом завоевал 13 номинаций Billboard de la Musica Latina.

В 2012 году артистка была наставником американского шоу The Voice («Голос»). Через два года она вместе с Рианной записала песню Can't Remember to Forget You («Не могу забыть тебя», 2014). В 2020-м Шакира и Дженнифер Лопес выступили в финале национальной футбольной лиги США (Супербоул). Правда, концерт подвергся критике за слишком откровенную хореографию в прайм-тайм.

В 2022 году Шакира приняла участие в шоу Dancing With Myself — соревнованиях среди профессиональных танцоров и любителей. Латиноамериканская звезда была помощницей судей.

Фото Global Look Press

Личная жизнь Шакиры

В 1997 году певица состояла в отношениях с пуэрториканским актером Освальдом Риосом. Влюбленные скрывали свои отношения от общественности, однако в СМИ просочилась информация о романе. Спустя восемь месяцев пара распалась.

В 2000-м Шакира встречалась с сыном бывшего президента Аргентины Фернандо де ла Руа Антонио. Через год девушка получила предложение руки и сердца, правда, до свадьбы дело так и не дошло. Аргентинские журналисты писали, что ее не устроили условия в брачном контракте, на котором настаивал отец жениха. Несмотря на это, отношения продлились практически 10 лет. Мужчина, по всей видимости, держал обиду из-за расставания, так как в 2013 году подал на звезду в суд, требуя компенсацию в размере 100 миллионов долларов за свой вклад в развитие карьеры певицы.

Причиной разрыва стало знакомство с защитником каталонской «Барселоны» Жераром Пике. Впервые певица и футболист встретились на съемках клипа для гимна чемпионата мира Waka Waka. Роман быстро завязался, официальное подтверждение пара сделала в марте 2011 года, разместив общее фото в своих соцсетях. Именно в этот период Шакира переехала в Барселону. В 2013 году у них родился первенец, которому дали имя Милан Пике Мебарак. Через два года появился на свет второй наследник, Саша.

Летом 2022 года стало известно о расставании Шакиры и Пике. Артистка не смогла смириться с многочисленными изменами бывшего игрока сборной Испании. Издание El Periodico писало, что еще весной футболист ушел из дома, поселившись в отдельной квартире. При этом разрыв был сложным, спортсмен выдвигал условия: 400 тысяч долларов ежегодно и оплата пяти перелетов в год из Испании в США (и обратно) первым классом, где женщина теперь проживает с детьми. Суд такие условия не одобрил.

Певица выпустила песню под названием «Bzrp Music Sessions, Vol. 53», которую посвятила бывшему возлюбленному. В тексте она жестко прошлась по футболисту, спев, что «такая волчица, как я, не для парней типа тебя». За сутки ролик собрал на YouTube 63 миллиона просмотров, став абсолютным рекордом среди латиноамериканских артистов.

Бывший защитник «Барсы» до сих пор состоит в отношениях с Кларой Чиа Марти, с которой изменял гражданской супруге. Саму же Шакиру постоянно видят вместе с гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Однако официально пара не заявляла о своих отношениях.

Фото Getty Images

Чем владеет Шакира

Помимо дохода от музыкальной карьеры, Шакира зарабатывает на инвестициях. Например, вместе с сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным певица вложилась в разработку игрового смартфона Wonder, также инвесторами были Жерар Пике и Неймар. Шакира стала акционером компании по производству хлопьев Magic Spoon. В общей сложности она и такие фонды, как HighPost Capital, Siddhi Capital, Coefficient Capital, Constellation Capital, вложили 85 миллионов долларов.

Латиноамериканская певица продала каталог из 145 своих композиций английской компании Hipgnosis Songs Fund. Они занимаются инвестициями в музыкальную интеллектуальную собственность.

Такой доход позволяет ей владеть недвижимостью в разных странах. Так, звезда поп-эстрады купила особняк в Майами (США), который обошелся ей в 13 миллионов долларов. В 2006 году Шакира совместно с одним из основателей группы Pink Floyd Роджером Уотерсом приобрела остров Bonds Cay, который входит в состав Багамских островов. Его площадь — 300 га. Цена сделки составила 16 миллионов долларов.

В 2012-м вместе с Жераром Пике певица приобрела особняк в Эсплугес-де-Льобрегате, недалеко от Барселоны. За эту недвижимость пара выложила 4,6 миллиона долларов. В 2015 году они стали владельцами еще одного дома в элитном районе Педральбес в Барселоне, рядом с домашним стадионом «Барсы» «Камп Ноу». Сумма сделки составила 5,7 миллиона долларов. На вилле есть семь спальных комнат, две кухни, тренажерный зал, студия звукозаписи. На территории расположен бассейн с водопадом и теннисный корт.

Пара также купила особняк на Кипре в 2019 году. Расположен он в курортной зоне Cap St. Georges недалеко от Пафоса. В доме есть шесть спальных комнат, кинотеатр, тренажерный зал, джакузи, бассейн и винный погреб.

В 2010 году Шакира и Пике приобрели частный самолет Learjet 60XR стоимостью около 18 миллионов долларов. На борту имеется спальня с двумя кроватями, гостиная и столовая.

После расставания объекты недвижимости были выставлены на продажу. При этом пресса активно обсуждала, что первое время после разрыва Шакира жила в Барселоне и выставила на свой балкон пугало ведьмы, которое было видно из расположенного рядом дома родителей Пике. По данным СМИ, певица считала одной из главных причин проблем в семье влияние на бывшего мужа его матери.

Фото Global Look Press

Шакира сейчас

Сейчас звезда эстрады живет в Майами (США) вместе со своими детьми. Активно работает: 29 июня 2023 года вышел клип на новую композицию Copa Vaca («Пустая чашка»). В ролике артистка предстала в неожиданном образе русалки с розовыми волосами. В создании трека ей помогал колумбийский исполнитель Мануэль Туризо.

Летом 2023 года прокуратура Испании снова обвинила Шакиру в мошенничестве с налогами. В прошлом году правоохранители уже предъявляли ей претензии в том, что певица уклоняется от уплаты налогов за 2018 год на сумму более 6 миллионов евро. И требовали приговорить звезду эстрады к восьми годам и двум месяцам заключения, а также взыскать штраф в размере 23 миллионов евро. Все обвинения женщина отрицает, так как она не была налоговым резидентом Испании в период с 2012 по 2014 год. Такой статус был ею получен только в 2015-м. Новое разбирательство завершилось 20 ноября: в постановлении суда говорится, что Шакира согласилась со сроком лишения свободы на три года и штрафом 7 миллионов евро, сделка предполагает замену реального заключения в тюрьму на выплату денежной компенсации.

Исполнительница часто посещает светские мероприятия. Так, в июле 2023 года ее выход на Неделе моды в Париже обернулся шутками в социальных сетях. Женщина посетила показ коллекции Viktor & Rolf Haute Couture Fall/Winter 2023/2024, выбрав короткое платье-пальто белого цвета из коллекции бренда 2008-го. Оно украшено трехмерной надписью No («Нет»). В Сети появились мемы со смешными надписями. Например: «когда очередной кавалер приглашает меня на свидание», «когда объявился бывший», «когда со мной хотят познакомиться».