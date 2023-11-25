История Ольги Бузовой: от «Дома-2» и скандального развода до миллионов подписчиков и музыкальной карьеры

Телеведущая и футболист расстались после неверности супруга.

Ольга Бузова

Дата рождения: 20 января 1986

Место рождения: Санкт-Петербург

Рост: 176 см. Вес: 54 кг

Начало карьеры: 2004 год

Детство и юность Ольги Бузовой

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Игоря Бузова и стоматолога Ирины Бузовой. У нее также есть младшая сестра Анна.

С раннего детства девочка проявляла способности к чтению и письму. В 3 года она начала учить английский язык, из-за чего родители отправили Ольгу в школу в 5 лет. Бузова была самой младшей, поэтому подвергалась насмешкам и травле. Она даже просила родителей перевести ее в другую школу, однако они были против этого.

Родители не баловали девочку игрушками и дорогой одеждой, зато часто путешествовали. Бузова рано начала работать, в 13 лет устроилась в детский лагерь вожатой. А 15-летнюю Бузову пригласили в модельное агентство.

При этом гимназию Оля окончила с серебряной медалью. Она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет геоэкологии и географии, который окончила с красным дипломом.

Фото Соцсети

Карьера Бузовой на телевидении и на эстраде

Карьера Бузовой на телевидении началась с участия в реалити-шоу «Дом-2», в котором она была участницей с 2004 по 2008 год. После этого девушка стала соведущей наравне с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак, а также шеф-редактором журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2». В 2020 году Ольга закрыла для себя страницу со скандальным телешоу.

Уже будучи ведущей программы, девушка параллельно развивала свою карьеру. В 2005-2006 годах вместе с Романом Третьяковым вела ток-шоу «Роман с Бузовой» и одноименную программу на радиостанции «Попса». С 2007 года яркая блондинка получила собственную рубрику в передаче «Утро на ТНТ», которая называлась «Осторожно, стилисты!».

Она принимала участие в таких проектах, как «Черная метка», «Ребенок-робот», «Атака клоунов», «Такси», «Битва экстрасенсов», «Прожарка» и «Давай поженимся!». В паре с Андреем Карповым участвовала в «Танцах со звездами» на телеканале «Россия», вместе с серебряным призером Олимпийских игр, фигуристом Дмитрием Соловьевым каталась в «Ледниковом периоде» на Первом канале. В ледовом шоу пара заняла третье место и получила приз зрительских симпатий.

Была участницей YouTube шоу Comment Out, где соревновалась в шуточных состязаниях с футболистом Федором Смоловым.

Бузова снялась в эпизоде сериала «Универ» в камео, с актером Виталием Гогунским она пересекалась также на площадке фильма «Бармен» (2015). В сериале «Бедные люди» (2016) телеведущая снова сыграла саму себя. Также на ее счету участие в таких проектах, как «Держи удар, детка!» (2016), «Жги!» (2017), «Чернобыль. Зона отчуждения» (2019) и «Елки 8» (2021).

В 2010-м Бузова пыталась покорить театральную сцену. Она дебютировала в спектакле «Медовый месяц», также была заменой Марии Кожевниковой в «Шикарной свадьбе».

Музыкальный дебют Бузовой состоялся в 2011 году, тогда телеведущая исполнила трек «Не забывай» вместе с рэпером T-Killah. Сольная карьера началась в 2016 году, когда она выпустила свою первую композицию «Под звуки поцелуев». Еще одним известным хитом девушки стала песня «Мало половин» (2017). Сейчас Бузова продолжает развивать свою карьеру в шоу-бизнесе. У нее вышло три альбома: «Под звуки поцелуев» (2017), «Принимай меня» (2018), «Вот она я» (2021).

Фото Global Look Press

Личная жизнь Ольги Бузовой: свадьба и развод с Тарасовым

Несмотря на то что Бузова была участницей реалити-шоу, где строят любовь, у девушки не получилось это сделать в рамках телепрограммы. На проекте у нее были отношения с Романом Третьяковым, Стасом Каримовым и Алессандро Матераццо. Все романы были непродолжительными.

В 2011 году телеведущую стали чаще видеть в компании футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который проходил тяжелый бракоразводный процесс со своей супругой Оксаной. СМИ сообщили, что причиной разрыва отношений стал роман на стороне.

Позже оказалось, что пара познакомилась в компании общих друзей в одном из московских ресторанов.

«Мне позвонила подруга и позвала в ресторан, где сидела с друзьями. Я приехала, увидела Диму, и с этого дня мы не расстаемся. Первое время ничего, кроме него, не существовало, жизнь строилась от встречи до встречи. Не знаю, как нам хватало здоровья. Мы могли до пяти утра сидеть в кафе, а потом приезжать домой (ему с утра на тренировку, мне на съемки) и еще до девяти утра говорить по телефону», — призналась Ольга в одном интервью.

Спустя два месяца после знакомства футболист сделал предложение возлюбленной во время отдыха в Дубае. В июне 2012 года они узаконили свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены сыграли свадьбу на теплоходе, на ней присутствовало около 70 человек. Среди гостей были участники «Дома-2» и игроки «Локо». Из звезд были приглашены телеведущий Андрей Малахов, резиденты Comedy Club Гавр Гордеев и Олег Верещагин.

Тарасов преподносил супруге дорогие подарки. Например, подарил автомобиль Mercedes стоимостью 8 миллионов рублей. Они стали владельцами роскошного дома в Подмосковье за 100 миллионов рублей. Девушка всегда присутствовала на стадионе, поддерживала мужа на всех играх.

Спустя пять лет семейной жизни Ольга и Дмитрий подали на развод. Расставание звездной пары, которую в Сети прозвали Тарабузики, широко обсуждалось в СМИ. Причиной разлада стало знакомство Дмитрия с молодой моделью Анастасией Костенко. Девушка известна по участию в конкурсе «Мисс Россия — 2014». Многие знаменитости и поклонники встали на сторону Бузовой, которая тяжело переживала разрыв.

Скандальный развод обсуждают и через годы. Осенью 2023 года Ольга дала интервью, где призналась, что Тарасов был абьюзером и она подвергалась психологическому насилию.

«Он ставил мне условия, что готовить я должна сама. Сейчас мне это непонятно, а вот ему было принципиально. Любовь это была или клиника, я уже сейчас не знаю. Мой муж был для меня главным. Если он сказал, что мне надо быть дома в 23.00, то я приходила в это время. Если опаздывала на пять минут, он мог не общаться со мной по несколько дней, доводить меня до расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран», — сказала Бузова в интервью YouTube-каналу «Стрелец-Молодец».

До сих пор бывшие возлюбленные обмениваются в интервью колкостями в адрес друг друга. Футболист женился на Анастасии Костенко и воспитывает с ней троих детей, женщина находится в положении — вскоре в семье ожидается пополнение.

Ольга пока не вышла замуж. В 2017-м она состояла в отношениях с участником «Дома-2» Романом Гриценко, с 2019 по 2021 год встречалась с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA. Зимой 2021-го они даже провели обряд бракосочетания (неофициальный) на Мальдивах. Но во время празднования 35-летия певица сильно поругалась с возлюбленным и написала в своих соцсетях, что они с Давидом больше не пара.

Фото Global Look Press

Скандалы с Бузовой

Ольга Бузова часто попадает в скандалы не только из-за своих эмоциональных высказываний и поведения. Однажды волну хейта и возмущения вызвал выложенный Ольгой ролик, где она в бикини облизывает тарелку и сравнивает себя с жительницей блокадного Ленинграда. Тогда подписчики запустили хештег #ОляИзвинись. Девушке пришлось принести извинения за свой поступок в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Летом 2021-го произошел громкий скандал с участием Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире программы «Все на матч!» во время финального турнира чемпионата Европы по футболу. Блогера-миллионника пригласили на «Матч ТВ» для повышения рейтинга и цитируемости. И к футбольному эфиру с поддержкой сборной России и обсуждению Евро-2020 удалось привлечь большое внимание.

Губерниев весь эфир задавал колкие вопросы Бузовой. Например, известный комментатор с намеком на попытку девушки выступать в МХАТ спросил: «Какая тренерская школа ей ближе — Черчесова или советская школа тренера Эфроса?».

В один из моментов Дмитрий сказал: «Ольга, просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Всё очень просто. Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?» После этого у Бузовой случилась истерика.

Позже на одном из мероприятий Губерниев подошел к Ольге и извинился за свое поведение, девушка приняла от него букет цветов.

Фото Global Look Press

Доходы и недвижимость Ольги Бузовой

Издание Forbes подсчитало, что в 2021 году Бузова заработала 240 миллионов рублей.

Сейчас доход поп-диве по-прежнему приносят бизнес, музыкальная деятельность, работа ведущей и реклама в социальных сетях.

Месячная зарплата Бузовой в телепроекте «Дом-2», по данным СМИ, за время существования шоу выросла до 2 миллионов рублей. Одно приглашение Ольги как ведущей мероприятия оценивается в 1,5 миллиона. Стоимость выступления певицы на концерте обходится заказчикам в сумму порядка 850 тысяч. Несмотря на то что на инфлюенсера подписано более 23 миллионов человек в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации), цена одной рекламной интеграции на ее странице считается довольной низкой — 350-400 тысяч. Также девушка владеет некоторыми бизнесами: сетью ресторанов Buzzfood и бутиком украшений.

При таком заработке Бузова не очень расточительна. Она предпочитает вкладываться в недвижимость и свои клипы. При этом она передвигается на 8-летнем автомобиле марки Mercedes и не планирует его менять.

В 2019 году телеведущая приобрела квартиру в Москве на улице Мосфильмовской площадью 200 квадратных метров. Покупка обошлась ей в 120 миллионов рублей. В 2022-м она приобрела особняк в Сочи за 100 миллионов рублей. Ранее она купила квартиру в Санкт-Петербурге для своей семьи.

Фото Global Look Press

Ольга Бузова сейчас

Бузова продолжает развивать свою карьеру в качестве телеведущей. Она вместе с Михаилом Галустяном провела несколько сезонов шоу «Звезды в Африке», также эта пара значится в роли ведущих новой программы под названием «Сокровища императора». Съемки шоу проходят в Китае, участники борются за 14 миллионов рублей.

Весной 2023 года вышел новый трек под названием «Верни». Главную роль в клипе на эту композицию сыграл актер Станислав Бондаренко. На церемонии вручения музыкальной премии «Жара Media Awards» в октябре этот видеоролик Бузовой получил награду в номинации «Видео года».

Певица также запустила собственное диджитал-шоу «Ольга Вузова». Девушка ездит по российским городам и посещает технические вузы.

Ольга дружит с женами известных российских футболистов. Своей лучшей подругой ее называет Мария Погребняк (осенью 2023 года прошла через развод спустя 17 лет брака с Павлом Погрябняком). Также поп-диву можно увидеть в компании супруги Романа Павлюченко Ларисы, Дмитрия Хомича Алины, Александра Самедова Юлии и Юрия Жиркова Инны. Бузова признавалась, что у девушек есть общий чат, где они общаются и даже обсуждают игры сборной России.

Еще одним хорошим другом Ольги является самый популярный российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В частности, певица была среди звездных гостей его вечеринки в Москве летом 2018 года по случаю первой победы форварда с «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

«Оля сделала себя сама. Она молодец, трудоголик, я люблю таких людей. У нас с ней прекрасные отношения, и Настя с ней прекрасно общается. Мы разговариваем с ней обо всем: о музыке, отношениях», — сказал Овечкин в интервью для YouTube-канала «Это хоккей, брат!».

Хоккеист неоднократно признавался, что также слушает все песни девушки. Он вместе с супругой Анастасией Шубской приходил на ее сольные концерты.