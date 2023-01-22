Шакира стала кумиром миллионов еще в нулевые, но сейчас выглядит моложе, чем в юности

В 45 лет Шакира по-прежнему молода и красива.

Совсем недавно певица написала песню про своего бывшего мужа Жерара Пике, в которой прошлась по теме разрыва их отношений. Пара встречалась с лета 2010-го по июнь 2022 года, и за это время колумбийка родила двоих сыновей — Милана и Сашу. Их отношения просуществовали более десяти лет, но так и не были зарегистрированы официально: удивительно, но связывать себя узами брака не хотела именно певица, а не футболист.

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Несмотря на то что латиноамериканка старше своего бывшего возлюбленного на десять лет, долгие годы их союз казался очень прочным. Однако позже оказалось, что не все так гладко. Периодически в СМИ появлялись слухи об их расставании, но точку в этой истории поставила сама Шакира после того, как узнала об изменах Жерара.

Музыкальная карьера Шакиры началась задолго до того, как ее песни впервые услышали за пределами ее родины Колумбии. Уже с самого детства у нее появилось желание петь и стать звездой, поэтому при полной поддержке родителей девочка начала свой путь к покорению музыкальных вершин.

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Девочка была настолько целеустремленной, что в 13 лет она уже могла похвастаться выходом своего дебютного альбома. Колумбийской публике понравилось творчество юной исполнительницы, и ее песни стали крутить на местных радиостанциях.

Шакира быстро добилась успеха у себя на родине в Колумбии, выпустила несколько альбомов и завоевала множество наград на музыкальных конкурсах и премиях. После такого ошеломляющего взлета певица начала работать и над выходом на международный уровень. В начале 2000-х она ворвалась в музыкальные чарты с хитом «Whenever, wherever» и стала настоящей звездой по всему миру.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

В 2010 году Шакира стала автором и исполнительницей песни «Waka waka (This time for Africa)», ставшей официальным гимном чемпионата мира в Южной Африке. Поп-дива выступила со своим хитом на церемониях открытия и закрытия турнира.

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После такого долгого пути к известности Шакира стала настоящим кумиром миллионов людей по всему миру. Ее поклонников привлекают ее шикарный голос, энергия и, конечно же, танцы. Коронной частью ее выступлений всегда становятся танцевальные номера, которые запоминаются даже тем, кто лишь мельком знаком с творчеством горячей колумбийки.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Шакира мастерски умеет завести публику, двигаясь в такт мелодий своих песен, и буквально заставляет всех повторять эти движения вместе с ней. А ведь сама певица начала заниматься беллидансом задолго до того, как начала выступать на сцене. Латиноамериканка начала учиться танцу живота еще в юности, и именно эти навыки позже помогли ей сделать свои номера такими зажигательными и уникальными.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Еще одна визитная карточка певицы — это густая светлая прическа. Однако от природы Шакире достались волосы черного цвета, которые ей совсем не нравились, поэтому она и решила стать блондинкой. Время от времени она продолжает экспериментировать с оттенком и краситься в необычные цвета.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Глядя на Шакиру сейчас, сложно поверить, что певице уже почти 46 лет, и она выглядит даже привлекательнее, чем в начале своей карьеры. Даже в зрелом возрасте после болезненного расставания она продолжает развивать карьеру и не унывать.

Фото Getty Images

Фото Getty Images