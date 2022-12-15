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15 декабря, 19:30

Легенду мирового тенниса выпустили из тюрьмы. Беккера теперь депортируют из Англии

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Борис Беккер.
Фото архив «СЭ»
Борис Беккер.
Фото Global Look Press
Борис Беккер.
Фото архив «СЭ»
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Самому успешному немецкому теннисисту уже предложили вернуться на работу в Федерацию тенниса Германии.

Борис Беккер был одним из самых успешных теннисистов в мире. В 17 лет он выиграл свой первый турнир «Большого шлема», а после побеждал еще четыре раза. В 1991-м он стал первой ракеткой мира, а в начале XXI века был избран в Международный зал теннисной славы. Но вот с репутацией у немца так себе — в апреле звезду даже посадили в тюрьму за махинации в деле о банкротстве. И это не единственный его проступок.

Борис Беккер. Великий махинатор. Теннисист Беккер получил 30 месяцев реальной тюрьмы за сокрытие 2,5 миллиона долларов

Сверхуспешная карьера немца

В 1985-м Беккер выиграл свой первый «мастерс» и «Большой шлем» и стал самым молодым победителем Уимблдона. Через четыре года его на 117 дней «опередил» Майкл Чанг, но это все равно примерно равнозначные достижения. Сразу после этих успехов Борис заключил несколько крупных контрактов с различными брендами — так, например, появилось долгосрочное сотрудничество с Puma. В 2014 году компания переиздала именную линейку кроссовок теннисиста. К выходу был даже выпущен специальный клип, в котором появился сам спортсмен и его сын Ной.

За годы выступлений Беккер не выиграл только «Ролан Гаррос», поэтому и не получил карьерный «Большой шлем». В Германии да и во всем мире Борис был звездой — он и сам не скромничал в интервью: «Я первый немец, и я думаю, что это изменит теннис в Германии. У них никогда не было кумира, теперь, возможно будет», — говорил теннисист New York Times.

Борис Беккер. Фото архив «СЭ»
Борис Беккер.
Фото архив «СЭ»

Интрижка теннисиста

Но вот с неспортивной жизнью у Беккера все было не так гладко. Он был женат два раза — сначала на дизайнере Барборе Беккер. У пары есть двое детей, но брак закончился разводом. Когда жена теннисиста была беременна во второй раз, то у его мужа случилась небольшая интрижка. Он познакомился с девушкой в баре и провел с ней ночь. Сначала она требовала деньги за молчание, утверждая, что беременна. Через год девушка прислала Беккеру факс с фотографией младенца и написала, что это его дочь. Жена тут же подала на развод.

Девушкой оказалась модель Анжела Ермакова, родившаяся в России. Ее отец — нигериец, который бросил мать Анжелы еще до рождения ребенка. Беккер потребовал ДНК-тест, хотя по внешнему сходству было понятно, что дочь действительно его. Борис же потом говорил, что не помнит, была ли у него с Ермаковой близость. Но в итоге теннисисту все равно пришлось заплатить два миллиона фунтов, а также вносить каждый месяц по 25 тысяч на содержание дочери. Теперь Беккер подружился с дочерью и больше не считает произошедшее ошибкой: «Этот случай стоил мне брака, он стоил мне двух последующих лет личной жизни, но я больше не считаю Анну ошибкой. У меня красивая дочь, и теперь я не хочу пропустить ни одной минуты ее жизни. Я очень ее люблю».

Борис Беккер. Фото Global Look Press
Борис Беккер.
Фото Global Look Press

Махинации в деле о банкротстве

За свою карьеру теннисист заработал более 10 миллионов долларов. Но это ему не помогло при покупке недвижимости на Майорке — он не смог выплатить кредит в размере 3,3 миллиона евро одной из британских банковских групп. В итоге суд признал Беккера банкротом и обязал раскрыть кредиторам информацию о свих активах. Борис попытался спрятать часть денег и недвижимости с помощью своих бывших жен (Беккер был женат и во второй раз), но не смог.

Теннисиста приговорили к дум с половиной годам лишения свободы за махинации в деле о банкротстве. Тюремное наказание Беккер отбывал в Великобритании, а его адвокат Оливер Мозер рассказывал, что его клиент интегрировался в такую жизнь: «Он может звонить, когда захочет, и общаться с внешним миром. Любые дополнительные сведения о его пребывании в тюрьме регулируются законами о защите личной жизни».

Борис Беккер. Легенду тенниса судят за отказ продать свои трофеи в счет долга банку. Кошмар Бориса Беккера

Сейчас стало известно, что Бориса выпустили из тюрьмы. В ближайшее время теннисиста депортируют из Великобритании в Германию — он отбывал наказание в Уандсворте в Лондоне. До этого дела Беккер работал экспертом на канале Eurosport. Теперь, вероятно, теннисист сможет заняться работой в Федерации тенниса Германии. О такой возможности говорил вице-президент Дирк Хордорфф: «Двери федерации всегда открыты для Бориса Беккера. Когда он отбудет наказание, ничто не помешает ему снова приступить к исполнению обязанностей. Необходимость ресоциализации касается всех, включая Беккера».

Правда, делать это теннисист сможет только на безвозмездной основе — таковы условия. Ранее Беккер был руководителем отдела мужского тенниса в немецкой федерации.

Борис Беккер (теннис)
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Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
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Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
-
:
-
Франция
П1 2.90 X 3.10 П2 2.80
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
17.12
18:00
Марокко
П1 2.36 X 3.50 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
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26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
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0
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М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		6 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		6 8 (5 + 3)
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		6 7 (5 + 2)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
Статистика / Гол+Пас
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