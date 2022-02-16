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Олимпиада

16 февраля 2022, 11:35

Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Светлана Миронова.
Фото Reuters
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Российская биатлонистка Светлана Миронова допустила четыре промаха во время стрельбы из положения стоя на третьем этапе женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка допустила два промаха первыми пятью выстрелами, после чего смогла закрыть лишь одну из двух мишеней дополнительными патронами.

Миронова подходила к стрельбищу лидером гонки, после огневого рубежа она занимает третье место, проигрывая лидирующей Италии 5,7 секунды.

На заключительном, четвертом этапе женской эстафеты за сборную России выступит Ульяна Нигматуллина.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Биатлон
Пекин-2022
Сборная России по биатлону
Светлана Миронова
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