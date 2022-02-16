Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде

Российская биатлонистка Светлана Миронова допустила четыре промаха во время стрельбы из положения стоя на третьем этапе женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка допустила два промаха первыми пятью выстрелами, после чего смогла закрыть лишь одну из двух мишеней дополнительными патронами.

Миронова подходила к стрельбищу лидером гонки, после огневого рубежа она занимает третье место, проигрывая лидирующей Италии 5,7 секунды.

На заключительном, четвертом этапе женской эстафеты за сборную России выступит Ульяна Нигматуллина.