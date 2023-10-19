Биография Этери Тутберидзе: трудности жизни и карьера известного тренера

История российского специалиста.

Этери Георгиевна Тутберидзе не первый олимпийский цикл подряд приводит к золотым медалям своих учениц. В чем секрет ее успеха — этим вопросом задаются во всем мире. Кто-то рассуждает о ее строгости, а кто-то просто восхищается ее ученицами. Но нельзя отрицать того, что она является одним из самых успешных тренеров в современной истории фигурного катания.

Ее работа дает результат — ученицы выигрывают крупнейшие старты. Сама Тутберидзе столкнулась с массой сложностей и испытаний по жизни, но все это только закалило ее характер. Несмотря на массу выдающихся профессиональных достижений, Этери Георгиевна — скромный и даже застенчивый человек, которая крайне редко дает интервью. И не только журналистам, но и родной федерации.

«Этери Тутберидзе не сразу согласилась на интервью. Долго отнекивалась, потому что «рассказывать о себе слишком пафосно», — пишет пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина перед интервью с тренером в 2015 году. С тех пор ничего не поменялось, но Тутберидзе можно понять: такой осторожной ее сделала жизнь.

Этери Георгиевна Тутберидзе

Дата рождения: 24 февраля 1974

Место рождения: Москва

Вид спорта: фигурное катание

Детство и юность

Будущий выдающийся тренер родилась 24 февраля 1974 года в Москве в многодетной грузинской семье: у Этери Георгиевны три сестры и брат. Отец Тутберидзе трудился в литейном цехе автомобильного завода имени Лихачева, мать работала инженером в министерстве сельского строительства.

«Я родилась в Москве, пятым ребенком в семье. У меня три сестры и брат. Так что родителям пришлось крутиться, чтобы поставить всех на ноги. По большому счету мы не нуждались ни в чем. Папа брался за любую работу. Он часто повторял, что наши дети должны быть одеты лучше всех. «Если в семье один ребенок, никто не посмотрит, что на нем. А там, где пятеро, скажут — развели нищету», — говорил он маме», — рассказала Тутберидзе в интервью ФФККР.

Этери Георгиевна имеет музыкальные навыки — она окончила школу имени Ипполитова-Иванова по классу фортепиано. «Мои детские годы прошли у Абельмановской заставы напротив церкви святой Матронушки. Мама считала, что девочки должны учить иностранные языки, заниматься музыкой. Мои сестры ходили в английскую и немецкую спецшколы, занимались рисованием, играли на музыкальных инструментах. Кстати, я тоже окончила музыкальную школу имени Ипполитова — Иванова по классу фортепиано», — вспоминала тренер. Волей случая юная Тутберидзе оказалась на льду. Все произошло совершенно случайно: оказавшись на стадионе и увидев катание фигуристов, Этери тоже захотела встать на коньки.

Карьера в фигурном катании

Выступать Этери начинала как одиночница. Впервые на лед она вышла в четыре с половиной года. Первым тренером Тутберидзе стала Евгения Зеликова — жена Эдуарда Плинера. Затем она тренировалась уже у самого Плинера.

«Никто меня не помнит, наверное, потому, что я каталась во времена, когда в стране началась перестройка. Сначала тренировалась у супруги Эдуарда Плинера, а затем и у самого Плинера на стадионе Юных пионеров. В одной группе со мной катались Юрий Бурейко, Марина Тверитинова, Анна Кондрашова. Начинала я как одиночница. Потом перешла в танцы — из-за того, что была довольно высокой. У кого я только не каталась! У Татьяны Тарасовой, затем у Елены Чайковской, Натальи Линичук, Геннадия Аккермана, снова у Тарасовой...» — рассказала Тутберидзе в интервью «СЭ».

Впоследствии Этери была вынуждена перейти в танцы на льду, хоть она и обладала солидным для тех времен прыжковым набором. Причиной стали проблемы с тренировками (фигуристы часто были предоставлены сами себе), а также частые травмы. Для карьеры Тутберидзе-одиночницы роковой стала трещина в позвоночнике.

«По тем временам у меня был достаточный прыжковый набор: двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп. Но когда Плинер стал часто уезжать на соревнования с другими учениками, то стабильность в прыжках начала уходить. Я не понимала, почему упала, почему не выехала, хотя все делала как учили. В какой-то момент мы оказались предоставлены сами себе, и, как следствие плохих тренировок и плохих разминок, посыпались травмы.

Последней каплей стала трещина в позвонке. Врачи сказали, что полгода не смогу кататься. Но моя мама совершила чудо. Меня кололи кальцием, давали таблетки. За три месяца я умудрилась вырасти на 22 сантиметра, то ли благодаря кальцию, то ли потому, что в папу пошла. Папа был высокий — 1 метр 86 сантиметров", — приводит ФФККР слова Тутберидзе.

Как отметила сама наставница, в детства она очень не хотела бросать фигурное катание. Именно поэтому было принято решение сменить дисциплину — и перейти в танцы на льду. При этом, по словам Этери Георгиевны, все, кто занимался вместе с ней, ушли из спорта.

Но и в танцах на льду Этери оставалась недолго. И причин этому было несколько. Оказавшись у Тарасовой, она не получила должного внимания — все силы Татьяны Анатольевны были направлены на пару Марина Климова — Сергей Пономаренко.

«Я несколько раз становилась призером этапов Кубка СССР, отбиралась в финал, но все это, конечно, не очень серьезные достижения. А в 18 лет уехала в Америку — в шоу Ice Capades. Отработала там почти пять лет», — сказала Тутберидзе «СЭ».

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переезд в США и карьера в шоу

В 18 лет Этери переехала в Соединенные Штаты для работы в ледовом шоу Ice Capades, в котором трудилась в течение пяти лет. Были и другие причины для этого решения. В тяжелые годы перестройки у семьи Тутберидзе, как у многих в то время, были финансовые трудности. Этери Георгиевна не могла себе позволить просить деньги на занятия у родителей.

«Грянула перестройка, все менялось на глазах. Специалисты оставались без зарплаты. Именно в это время многие наши фигуристы вынуждены были закончить спортивную карьеру, уезжали за границу. Я не могла прийти к родителям и сказать, что нужно платить за занятия. Папа с мамой и так всю жизнь работали», — рассказала Тутберидзе.

Но и за океаном все было непросто. В Оклахому Этери приехала в составе балета на льду — и сразу столкнулась с проблемами. По каким-то причинам в США пустили не всю труппу, а только москвичей. На границе выяснилось, что у некоторых фигуристов из других городов паспорта оказались недействительны. Новых документов пришлось ждать месяц. Тогда Тутберидзе переживала безденежье и самый настоящий голод, а жить ей приходилось в приютах для бездомных.

«Денег не было. Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям... обедать. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики... На катке нам выделили лед, правда не сразу. Тренировались каждый день с 5 до 7 утра. Когда через месяц собралась вся труппа, то оказалось, что контракт расторгнут, потому что мы не выполнили ряд условий.

Какое-то время нашу труппу перетаскивали из одного приюта в другой. В конце концов, поселили в YMCA на этаже для бездомных. Офисные помещения, матрасы на полу. Американцы привозили еду", — рассказала Тутберидзе.

Помимо всех трудностей, Этери Георгиевне предстояло пережить настоящую трагедию. 19 апреля 1995 года в Оклахома-Сити произошел террористический акт — взрыв заминированного автомобиля. Административное здание имени Альфреда Марра было разрушено, 168 человек погибли, более 680 получили ранения.

Были разрушены или повреждены 324 здания в радиусе 16 кварталов, уничтожены 86 автомобилей и выбиты стекла домов в радиусе 4,5 км. Общий ущерб от взрыва оценили в 652 миллиона долларов. Со слов Тутберидзе, поначалу люди просто не понимали, что произошло.

«Стекла, обломки, развороченные плиты, кровь, искалеченные тела... Поначалу не понимали, что произошло. Был дом, сейчас его нет, только пыль, а на перекрестке — груда обломков вместо автомобилей. Когда видишь нечто подобное в новостях, то кажется, все происходит быстро, за секунды. В действительности, события разворачиваются как в замедленной съемке. За эти мгновения успеваешь подумать о стольких вещах. Помню, как мелькнула мысль, что если суждено погибнуть под завалами, то лучше бы сразу, без боли, без мучений...

В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9.04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики... Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой... Подбежал какой-то пожарник, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения..." - вспоминала тренер в интервью ФФККР.

После происшествия Тутберидзе, как и остальных россиян из балетной труппы, приютили американцы. Конкретно Этери Георгиевне помог один из пожарных. Он даже связался с компанией Ice Capades, для которой Тутберидзе вместе с партнером Николаем Аптером записала и отправила видео парных элементов. В итоге им предложили контракт в парковом шоу.

Каждому пострадавшему в теракте выплатили по 1200 долларов. На эту сумму Этери с партнером взяли битую машину. Пожарный, приютивший ее с тренером, помог восстановить автомобиль. Так Тутберидзе оказалась в Цинциннати и четыре года выступала там в шоу.

«Непременным условием контракта являлось исполнение сальто через партнера. Слава богу, Коля умел все. Он работал в российском балете, кидал парней, чего уж было говорить о партнерше. В свое время Аптер катался у Великовых с Еленой Никоновой. Имел репутацию сильного партнера. У Коли была ладонь величиной с табуретку. Сделать для него весь «верх», любую поддержку не составляло труда», — приводит ФФККР слова Тутберидзе.

Начало тренерской деятельности и возвращение в Россию

Однажды, вернувшись с гастролей, Аптер сообщил Этери, что больше не может выступать и хочет переключиться на более спокойную работу, попробовать начать свой бизнес. В итоге оба уехали в Сан-Антонио и начали тренировать. Причем поначалу Тутберидзе работала с самыми разными учениками.

«Тренировали всех — от детей до стариков, одиночников, парников, танцоров. Приходилось обучать прыжкам, шагам, парным, танцевальным элементам, ставить программы, преподавать хореографию. Когда-то параллельно с занятиями в академии физкультуры в Малаховке я училась на хореографа-балетмейстера у Геннадия Гараевича Малхасянца в Институте современного искусства. Все эти знания пригодились», — вспоминает Тутберидзе.

По словам Этери Георгиевны, во время шоу она понимала — этот род деятельности для нее временный. Чего не скажешь о тренерской деятельности: «Когда началась серьезная работа, то года через два поняла, что это и есть моя жизнь».

За шесть лет Тутберидзе привыкла к американскому стилю, укладу, обросла друзьями и даже начала мыслить на английском, но вдруг стала тосковать по родине и по своим близким. И именно тогда у Этери Георгиевны появились мысли о возвращении в Россию.

«Где-то в глубине души чувствовала, что чего-то недостает. Будто все еще стою на перроне и жду своего поезда. Временами наваливалась тоска по дому, по родным. Понимала, что родители стареют, а меня нет рядом. Стала чаще уезжать домой, это превратилось в муку. Месяц в Америке, неделя в России. Вернувшись в Сан-Антонио, планировала отъезд в Москву. Оказавшись в Москве, знала, что меня ждут в Америке. Со стороны эти мытарства выглядели нехорошо, некрасиво. Мои американские студенты начали переживать из-за моих отлучек. Тогда решила: раз меня так разрывает, нужно возвращаться домой», — приводит ФФККР слова Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Юлия Липницкая. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерская карьера

После возвращения на родину трудности для Тутберидзе не кончились. Первое время специалист просто не могла найти работу в Москве. В 1999 году она заочно окончила Российскую государственную академию физической культуры. А работать начала в 2000 году — помогло образование хореографа-балетмейстера.

«В Сокольниках, узнав о том, что у меня есть образование хореографа-балетмейстера, предложили ставку хореографа, но предупредили, что льда не увижу. На СЮПе вакансий не нашлось, в ЦСКА и не предвиделось. Чайковская сказала, что не может помочь. Хотя я была готова тренировать бесплатно. Деньги я заработала в Америке, но поняла, что счастливым они человека не делают.

Не отчаивалась, искала. В телефонном справочнике увидела объявление «Цирк на льду». Позвонила. Сразу предложили две площадки. Одну на Таганке, где требовался тренер три раза в неделю. Вторую — в Братееве в группу здоровья. В тот первый набор в Братеево ко мне пришла трехлетняя Полина Коробейникова", — рассказала Тутберидзе.

Лишь спустя некоторое время ей удалось получить должность тренера в Зеленограде, а еще позднее — на катке «Серебряный». Именно туда к ней пришла первая фигуристка из группы, достигшая высоких результатов на международном юниорском уровне, — Полина Шелепень. Там же у Тутберидзе появилась одна из самых знаменитых учениц — Евгения Медведева.

«Спустя какое-то время взяла группу в Зеленограде. Затем позвали на каток «Серебряный», где у меня появились первые чемпионы первенства России младшего, старшего возраста, победители финала Кубка страны. Кстати, на «Серебряный» ко мне привели Полину Шелепень. Женя Медведева тоже оттуда.

Восемь лет я проработала на «Серебряном». Будучи старшим тренером, старалась помочь с работой всем, кто в этом нуждался. Именно там начинали молодые тренеры Царева, Гаврилова, Романова...", — призналась Тутберидзе в разговоре с ФФККР.

В 2008 году Этери Георгиевна перешла на работу старшим тренером в СДЮСШОР №37 (Москва), которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Там она работает и по сей день.

Тутберидзе на данный момент является одним из самых успешных специалистов в мире. В 2020 году она была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев. При этом сама Этери себя таковой не ощущает — о чем и сказала в ответе на вопрос Дмитрию Борисову в эфире Первого канала:

«Ощущаю ли я себя как самого востребованного тренера? Нет. Я отлично понимаю: чем выше мы забираемся — тем больше спрос. Люди верят и ждут».

Секреты тренерской работы

И сомнений в ее профессионализме быть не может. Она применяет свое образование хореографа-балетмейстера на практике — ставит программы своим фигуристкам. Знаменитые программы «Дон Кихот» Алины Загитовой, «Девочка на шаре» Камилы Валиевой и многочисленные постановки для Евгении Медведевой — все это дело рук Этери Георгиевны.

К тому же Тутберидзе отлично разбирается в технике: все потому, что некоторое время она проработала техническим специалистом. Все полученные на практике знания и умения Этери активно применяет в своей работе — прямо на тренировках расписывает своим спортсменам все ошибки:

«Я была техническим специалистом, навык у меня остался. Как судят — так я им и расписываю. Очень правильно бывает, когда родитель берет и смотрит. А родители не понимаю, где докруты и недокруты. Ребенка спроси — все сделал, все четвертого уровня. А в бумажке, бывает, что-то пишу», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

И пусть сама Этери Георгиевна не была выдающейся одиночницей, возможно, как раз поэтому она умеет добиваться результата. Она была высокой, что мешало ее карьере. К тому же, по словам Тутберидзе, в фигурное катание она пришла достаточно поздно.

«Мне кажется, средний возраст начала занятий фигурным катанием — 5 лет, но и не ранее, чем 3,5 года. Я не добилась выдающихся успехов в спорте. Наверное, это стечение обстоятельств. У меня были травмы в одиночном катании, хотя я занималась у тренера Эдуарда Георгиевича (Плинер. — Прим. «СЭ»), который был одним из лучших в то время. Я росла, теряла координацию.

Мне предложили пойти в танцы, что было унизительно. Меня это оскорбило. Не было безумного желания заниматься танцами. Мне пришлось полюбить то, чем я занималась. Я всегда завидовала одиночницам. Мой рост — около 176 сантиметров, хотя я хотела всегда быть маленькой", — рассказала Тутберидзе в эфире передачи Первого канала «Познер».

Этери Тутберидзе и Евгения Медведева. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Известные ученики

Ученики Тутберидзе побеждали на всех значимых турнирах в фигурном катании: этапах и финале Гран-при, чемпионатах мира и Европы, а также выигрывали Олимпиады. Этери Георгиевна привела к победе на Олимпийских играх четырех спортсменок:

Юлия Липницкая (золото Олимпиады-2014 в командном первенстве)

Алина Загитова (золото Олимпиады-2018 в личном первенстве)

Камила Валиева (золото Олимпиады-2022 в командном первенстве).

Анна Щербакова (золото Олимпиады-2022 в личном первенстве).

Также несколько учеников Тутберидзе завоевывали медали игр различного достоинства: Евгения Медведева (серебро в личном и командном первенстве), Алина Загитова (серебро в командном первенстве), Александра Трусова (серебро в личном первенстве), Евгения Тарасова и Владимир Морозов (серебро в личном первенстве — совместно с Максимом Траньковым).

В разное время Этери Георгиевна сотрудничала с многими российскими и зарубежными фигуристами. В настоящее время с Тутберидзе работают: Анна Щербакова, Камила Валиева, Тарасова Евгения и Морозов Владимир, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Майя Хромых, Даниил Самсонов, Всеволод Князев, Дарья Садкова, Ника Эгадзе (Грузия).

Среди учеников, которые завершили сотрудничество с тренерским штабом Тутберидзе или прекратили соревновательную деятельность: Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Морис Квителашвили (Грузия), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Серафима Саханович, Сергей Воронов, Адьян Питкеев, Полина Цурская, Полина Шелепень, Дарья Усачева, Алексей Ерохов, Анастасия Тараканова, Илья Скирда, Дарья Паненкова, Диана Дэвис, Даниэль Грассль (Италия).

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Критика и реакция общественности

Громкий успех учениц Этери Тутберидзе обсуждают по всему миру. Многие даже не стесняются обрушиться на российского специалиста с критикой: так, журналисты BBC писали, что ее фигуристки имеют репутацию «одноразовых». Также в СМИ широко обсуждается и то, карьеры подопечных тренера сопровождаются серьезными травмами и не бывают долгими.

Издание Time сравнивало подход Тутберидзе к работе с «конвейером». Впрочем, сама тренер никак не отвечает на критику. В социальных сетях тренерского штаба посты сопровождаются уже знаменитым хештегом #работаемдальше.

Тем не менее, деятельностью Этери Георгиевны, результаты ее учеников, а также переходы в тренерский штаб и наоборот становятся чуть ли не самой главной темой дня. В 2018 году большой резонанс вызвал уход Евгении Медведевой от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В 2020 году также широко обсуждались уходы Александры Трусовой и Алены Косторной.

Семья и личная жизнь

О личной жизни Этери Георгиевны информации в публичном пространстве очень мало. Известно, что в 1995 году Тутберидзе вышла замуж за своего бывшего партнера по ледовым шоу Николая Аптера. Брак был зарегистрирован в округе Кларк, Невада. Позднее у тренера появилась дочь, Диана Дэвис, однако ее отцом стал неназванный гражданин США.

Про папу девочки известно мало. Сама Диана в 2018 году рассказывала, что он регулярно приезжает в Россию из США и дарит ей подарки. А Тутберидзе же в 2021 году заявила, что у ее дочери нет отца:

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой... Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Этери Георгиевна в эфире Первого канала.

При этом в официальных документах ФФККР у Дианы есть отчество — Сергеевна. В июне 2022 года фигуристка выкладывала фотографию с мужчиной в костюме, которого поздравила с Днем отца. Но оказалось, что это крестный папа Дэвис.

Диана пошла по стопам матери и также стала фигуристкой — первое время занималась одиночным катанием, однако затем перешла в танцы на льду. В настоящее время девушка выступает в паре со своим супругом Глебом Смолкиным.

Пара проживает и тренируется в США под руководством Елены Новак и Алексея Килякова. Дуэт представлял Россию на Олимпиаде в Пекине. В 2023 фигуристы сменили спортивное гражданство и начали выступать за Грузию.

Сама Тутберидзе о своей личной жизни никогда не говорит. Ее жизнь — это фигурное катание, работа. Большинство постов в ее личных социальных сетях посвящены работе и сопровождаются знаменитым хештегом «Работаем дальше». На Олимпийские игры 2022 года Тутберидзе привезла сразу троих спортсменок.

Но ее первый олимпийский триумф — с Юлией Липницкой в 2014 году — омрачило то, что этих достижений уже не застал отец Тутберидзе. В день отъезда Этери в Японию на сборы перед Олимпиадой-2018 у ее мамы случился удар.

Поначалу мать Тутберидзе оказалась частично парализовано, позже выяснилось, что причиной был рак головного мозга. К сожалению, родители самого востребованного тренера в мире не застали, как ученицы их дочери претендовали на весь пьедестал в женском одиночном катании Олимпиады в Пекине.

Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Медийная деятельность

В 2019 году Этери Георгиевна вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом представила гала-шоу — «Чемпионы на льду». В рамках данного проекта фигуристы выступают со своими соревновательными и показательными программами для соревнований.

К участию приглашают не только учеников тренерского штаба Тутберидзе, но и прочих звезд: Елизавету Туктамышеву, Евгению Семененко и других спортсменов. Тур проходит по многим городам России, а трансляция шоу проходит на Первом канале.

Примерно в тот же временной промежуток появился и бренд Team Tutberidze. Изначально под этим названием в социальных сетях была страница, на которой публиковались тренировочные фото и видеоматариалы. Позднее было зарегистрировано ООО «Тим Тутберидзе», учредителем и генеральным директором которого стала сама Этери Георгиевна.

А в 2021 году стало известно о регистрации соответствующего товарного знака. Под данным брендом стала продаваться различная атрибутика на известных маркетплейсах, а также в местах проведения соревнований по фигурному катанию.

Global Skating Academy

В марте 2023 года появилась информация о создании международного клуба фигурного катания под названием Global Skating Academy. Его президентом стала бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн, а соучредителем является Александр Лакерник — бывший вице-президент международной федерации и один из самых уважаемых людей в мире российской «фигурки».

Главной целью новой организации названо развитие клубного фигурного катания. Также клуб объявил о своем первом сотрудничестве — с тренерской командой московского катка «Хрустальный»: Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом. А в планах — организация сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий, в том числе — с тренерским штабом Тутберидзе.

Достижения и награды

Мастер спорта СССР

Заслуженный тренер России.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Орден Почёта.

Премия федерации спортивных журналистов России «Серебряная лань».

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики».

Орден Александра Невского.

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