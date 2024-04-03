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Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 15:25

Почему Тутберидзе не успокоила Трусову на Олимпиаде в Пекине. Мнение Слуцкой

Слуцкая рассказала о своей реакции на эмоции Трусовой на Олимпиаде-2022
Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Ирины Слуцкой, двукратной победительницы чемпионатов мира, семикратной — Европы по фигурному катанию, серебряного и бронзового призера Олимпиад. Она рассказала о своей реакции на эмоции Александры Трусовой после завершения турнира одиночниц на Играх в Пекине. Тогда у спортсменки, занявшей только второе место, несмотря на пять чисто выполненных четверных прыжков в произвольной программе, случилась истерика — это попало в телетрансляцию.

— Как ты считаешь, допустимо так себя вести? — вопрос Слуцкой.

— Знаешь, что недопустимо? Снимать подобное и сливать в сеть. Человек, не прошедший такой путь, не понимает, что это такое. Он никогда не поймет эмоций, когда останавливаешься в шаге от победы. У меня была другая ситуация, не стала бы сравнивать, но эмоциональный накал, наверное, чем-то похож. Не по-человечески это все...

Многие ищут хайпа, как модно говорить. «Какой я молодец, что слил это в сеть, я крутой, поймал такой момент...» Доходит до того, что люди на похоронах снимают. Ребят, есть вещи, которые не надо делать. Когда кому-то нехорошо, когда в состоянии аффекта не контролируют эмоции, зачем вы туда лезете? Лучше подойдите, отведите в сторону, спрячьте человека, пускай выплачется, выскажется, пусть это все выйдет. Так что нужно было бы подойти к Трусовой, обнять, закрыть в комнатке, побыть с ней. А уже потом, когда немного придет в себя, вывести в микст-зону. Но мы же знаем, что сразу как коршуны налетают с телефонами, камерами. Готовы тебе их...

— ...прямо в лицо засунуть.

— Конечно! Это же сенсация! За это же похвалят! А где в тебе человек? Девочки хотя и профессиональные спортсменки, но они в душе все еще дети. Сколько Саша шла к цели, два-три сезона, работала над теми самыми четверными, она первооткрыватель, всех перепрыгала. Но тут раз — и нет. И вряд ли еще одна Олимпиада в жизни случится. Это мы их столько прошли, а у нее больше не будет...

Это ее единственный шанс. Трусова его использовала, но, к сожалению, ошиблась в первый день. Вот где просчет. Не знаю, какие там были отношения внутри коллектива, может, кто-то отговаривал прыгать в короткой программе, но так сложилось, ничего не поделаешь. При этом считаю, что Саша проделала достойный путь.

— Ты сказала, что должен найтись человек, который обнимет, отведет в сторону. Кто это для Саши?

— Для меня таким был тренер.

— Почему Этери Тутберидзе не сделала этого?

— Наверное, потому что у нее несколько спортсменов, и тренер, возможно, соблюдает некую субординацию. Но были и другие, кто мог... Я не ездила в Пекин, мне сложно сказать, что происходило. Только наткнулась на то видео, которое выключила через две секунды.

Рядом со мной всегда находилась тренер Жанна Федоровна Громова, мы с ней и по сей день очень тепло общаемся; Виктор Иванович Аниканов, врач нашей сборной. Еще на Олимпиаде-2002 Михаил Эрнестович Куснирович (председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi, официального экипировщика сборной России на Играх в Солт-Лейк-Сити. — Прим. ред.) пытался как-то меня увести. При этом американская пиарщица, прекрасно со мной знакомая, наоборот, старалась притащить все камеры и отснять. Я находилась не в самом хорошем состоянии, понятно, все это выскакивало помимо воли, но пыталась как-то контролировать ситуацию и видела ее — суетилась рядышком и подыскивала момент... Но Жанна Федоровна меня взяла, слезы вытерла и старалась укрыть. И еще люди из нашей команды.

А кто должен был помочь Саше тогда в Китае... Там большой штаб, думаю, были люди. Да, сложно, когда у тебя несколько спортсменов и не успеваешь разорваться — где-то победа, где-то трагедия и поражение.

В общем, трудно сказать, кто именно должен был помочь Трусовой, но кто-то все-таки должен был.

Олимпийское золото Пекина-2022 среди одиночниц завоевала Анна Щербакова (255,95), серебро взяла Трусова (251,73), а бронзовая медаль — у японки Каори Сакамото (233,13).

Фигурное катание
Александра Трусова
Алла Шишкина
Ирина Слуцкая
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