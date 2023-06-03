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Сегодня, 15:07

Фабьен Клод: «Моя цель — стать олимпийским чемпионом Милана-2026»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Французский биатлонист Фабьен Клод назвал своей целью победу на Олимпиаде-2026 в Милане.

«По физическим кондициям я мог бы претендовать на пятерку лучших, но сегодня мне не хватает стабильности в стрельбе. При этом медленно, но верно рассчитываю добиться поставленных целей. Я не ставлю целей на сезон, веду подготовку глобальнее. Сейчас я хочу определиться с планом работы, который позволит добиться прогресса в преддверии Олимпиады-2026. Моя цель — стать олимпийским чемпионом в Милане. Неважно, в какой гонке. Я приложу все силы ради этого», — приводит слова Клода CNews.

В минувшем сезоне 28-летний спортсмен стал чемпионом мира в мужской эстафете и 10-м в общем зачете Кубка мира.

У Клода есть серебро в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпиада
Сборная Франции по биатлону
Фабьен Клод
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