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Сегодня, 17:00

Организаторы отказались от бобслея, скелетона и санного спорта на Играх-2026. Нужны ли вообще эти виды Олимпиаде?

Соревнования по бобслею и санному спорту на Олимпиаде-2026 пройдут за пределами Италии
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Вид на санно-бобслейную трассу Эудженио Монти
Санно-бобслейная трасса Эудженио Монти.
Фото Reuters
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Кажется, зимнюю олимпийскую программу тоже пора менять.

До зимней Олимпиады-2026 еще достаточно времени, но организаторы уже объявили, что точно не справятся с принятыми на себя обязательствами. Итальянцы не смогут провести соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту, поэтому медали в этих видах будут разыгрывать в другой стране. Подобное происходит впервые в истории зимних Игр, но удивительно, что этого не случилось раньше.

Трасса Джеймса Бонда

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане, Кортина-д'Ампеццо и, как мы понимаем, где-то еще. В споре за право провести зимнюю Олимпиаду итальянские города боролись со шведскими Стокгольмом и Оре. Скандинавы уступили со счетом 34:47 голосов.

В итальянской заявке изначально самым проблемным пунктом выглядела модернизация санно-бобслейной трассы Эудженио Монти. У этого объекта в Кортина-д'Ампеццо богатая история. Здесь снимались некоторые сцены фильма о Джеймсе Бонде «Только для ваших глаз», а первые международные соревнования стали проводить еще с 1928 года. Трасса принимала чемпионаты мира и Европы по бобслею и, конечно, Олимпиаду в 1956 году.

Но проблем объект доставлял и раньше. Во второй половине прошлого века трек нельзя было назвать соответствующим нормам безопасности. История была омрачена гибелью бобслеистов на чемпионатах мира в 1966 и 1981 годах. Здесь трагически оборвалась жизнь и каскадера фильма «Только для ваших глазах» в один из первых дней съемок.

Трассу закрывали на реконструкцию, делали более безопасной, открывали вновь. После этого смертей на ней зафиксировано не было. Однако на Эудженио Монти нельзя было устраивать соревнования по скелетону, только по бобслею. Вот только чемпионаты мира по этим видам стали проводить в связке. В 2011 году Кортина-д'Ампеццо вновь должна была принимать главный старт сезона, но из-за включения в программу скелетона трасса не прошла гомологацию, поэтому ЧМ перенесли в немецкий Кенигзее.

Вид на санно-бобслейную трассу Эудженио Монти
Санно-бобслейная трасса Эудженио Монти.
Фото Reuters

Не нашли подрядчика

Итальянцы обещали, что к Олимпиаде-2026 все исправят. Однако организаторы никак не могли найти подрядчика. Ни одна компания не подала заявку на участие в тендере. Плюс у многих возникали вопросы о том, нужна ли вообще такая трасса в стране. Строительство такого масштабного объекта несет негативные экологические и финансовые проблемы.

Поняв, что провести необходимую реконструкцию не успеют, организаторы отказались от этой идеи. «Мы уже работаем над изучением всех возможных решений. Мы проанализируем альтернативы вместе с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями, прежде чем предложить их на выбор нашему совету для окончательного утверждения», — заявил глава оргкомитета Олимпиады-2026 Джованни Малаго.

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Международный олимпийский комитет на подобный финт итальянцев отреагировал позитивно. «Это укрепляет позицию МОК в том, что место проведения соревнований необходимо пересмотреть, поскольку не было ясно наследие этого объекта. Поэтому мы приветствуем данное решение, основанное на повестке 2020 года, согласно которому не следует строить постоянные объекты, если для них нет плана наследия», — сказала председатель координационной комиссии МОК по проведению Олимпиады-2026 Кристен Клостер Аасен.

На организацию олимпийских соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту уже нашлись желающие. Свою раздвижную трассу в Инсбруке предложили австрийцы. Рядом с Италией в целом хватает стран, где есть соответствующие стандартам объекты. Помимо Австрии трассы есть в Швейцарии, Германии и Франции.

Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи
Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Зачем это нужно?

Отказ от проведения олимпийских турниров, в которых будут разыгрываться 12 комплектов медалей, снова поднимает вопрос необходимости включения бобслея, скелетона и санного спорта в программу зимних Игр. С ходу провести крупные соревнования по этим видам может очень ограниченное количество стран.

Всего в мире сейчас 17 трасс, на которых можно проводить большие турниры. Большинство из них находятся в Европе, в том числе четыре в Германии, две — в Австрии. В Азию ведущие спортсмены практически не заглядывают. Поэтому трассы в Японии, Корее и Китае, по сути, простаивают. Их строили под Олимпиады, но достойного применения в обычной жизни не придумали. А ведь эксплуатация таких объектов требует больших финансовых вложений.

К тому же, это очень сложное строительство. В России, помимо олимпийской трассы в Сочи, есть санно-бобслейный комплекс «Парамоново» в Подмосковье. Однако сами спортсмены называют объект в Московской области «памятником», потому что построили его неправильно. Проводить на ней соревнования нельзя, а необходимую реконструкцию так и не сделали. Похожие «памятники» остаются и после Олимпиад. Или их просто сносят, ведь дорого обходится не только их строительство, но и обслуживание.

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Итальянцы — не первые, кто отказался от строительства трассы для Олимпиады. Так поступили организаторы Игр-1960 в Скво-Вэлли. Американцы увидели, что выступить в олимпийских соревнованиях по бобслею могут только экипажи из 9 стран, и решили не создавать ради них дорогостоящий объект. В итоге бобслей впервые вычеркнули из программы Олимпиады, несмотря на протесты федерации этого вида спорта. Подход оргкомитета Игр-1960 — жесткий, но рациональный.

Олимпиада-2026 станет первой в истории зимних Игр, когда соревнования примет не только избранная страна-хозяйка. Однако не первой в принципе. В истории летних Олимпиад есть два таких прецедента. В 1920 году очень странно поступили организаторы Игр в Антверпене. Тогда в парусном спорте все гонки проходили, как и положено, в Бельгии, но последние две решили перенести в столицу Нидерландов — Амстердам. Предположительно, так поступили, потому что в этих финалах обоими участниками были голландцы.

Еще один случай переноса в другую страну произошел в 1956 году, когда соревнования по конному спорту на летней Олимпиаде в Мельбурне проходили вообще на другом континенте — в столице Швеции Стокгольме. Это произошло потому, что, согласно австралийским законам, ввозимые в страну животные должны были выдержать шестимесячный карантин. Поблажек ради Олимпиады австралийские власти не сделали.

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