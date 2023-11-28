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Сегодня, 16:15

Александра Бриллиантова: «Если бы ОКР не обратился в CAS, то согласился бы с отстранением МОК»

Антон Бабошин
Корреспондент
МОК.
Фото AFP
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Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова в интервью «СЭ» прокомментировала апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

— В чем тогда смысл поданной ОКР апелляции на решение МОК о временном отстранении, если получается, что дела все равно не рассматриваются?

— На самом деле, есть несколько причин, почему мы все-таки подали апелляцию в CAS по этому делу и вообще продолжаем так или иначе взаимодействовать с этой структурой. Прежде всего, есть установленная правовая процедура, которую никто не отменял. И мы исходим из того, что для восстановления справедливости в будущем мы должны сейчас действовать строго в соответствии с законом. Чтобы в том числе не дать повода нашим оппонентам зацепиться за какое-либо процессуальное несоответствие.

Нужно также понимать, что поданные ОКР и ОСФ иски делятся на три категории. Первая — обжалование решений об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Это то, о чем мы только что говорили. Вторая — взыскание убытков с международных спортивных федераций в связи с отменой в одностороннем порядке соревнований на территории России в соответствии с заключенными контрактами на проведение таких мероприятий. И третья — обжалование решений и действий международных организаций, ограничивающих права и интересы российских спортивных структур де-факто продолжающих участвовать в мировом спортивном движении.

В частности, по линии Олимпийского комитета России речь идет о возмещении расходов из-за односторонней отмены Всемирных игр ТАФИСА в Нижнем Новгороде и защите прав ОКР как члена Европейских олимпийских комитетов. Мы продолжаем участие в указанных арбитражных процедурах в связи с тем, что по данным категориям дел у ОКР все еще сохраняется как правовой, так и финансовый интерес в получении однозначного решения CAS по существу этих споров. Нам в любом случае необходимо судебное решение для того, чтобы понимать: какова юридическая судьба тех расходов, которые мы понесли в связи с отменой Всемирных игр ТАФИСА.

Ну и, наконец, участие в арбитражных процедурах всегда оставляет открытой возможность возврата к статус-кво для наших оппонентов — тех, кто принял неправомерные и необоснованные решения. Если бы мы не инициировали обращения в CAS, это означало бы, что мы, по сути, согласились с нашим отстранением... А мы, конечно, с ним не согласны!

Россия отозвала иски в&nbsp;CAS на&nbsp;отстранение российских спортсменов. «CAS перестал быть объективным инструментом правосудия». Почему Россия отозвала иски на отстранение наших спортсменов?
МОК
ОКР
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