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Олимпиада

14 марта, 17:50

Экс-главу Федерации велоспорта Украины отстранили за оскорбления представителей МОК

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент Федерации велоспорта Украины Александра Башенко отстранен на один год из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц национальной федерации, Международного союза велосипедистов (ICU) и МОК, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ICU.

Также Башенко должен будет выплатить штраф в размере 5000 швейцарских франков. Отстранение отсчитывается от 23 мая 2023 года.

Украинский специалист в августе 2019 года был уволен с поста главы Федерации велоспорта Украины за некорректные выражения в адрес победительницы Европейских игр Анны Соловей.

Источник: https://tass.ru/sport/20234795
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