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Олимпиада

Сегодня, 19:38

Голоцуцков поддержал решение ОКР по нейтральным спортсменам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о решении Олимпийского комитета России (ОКР) не финансировать спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпиаде — 2024 в Париже.

«Если Олимпийский комитет России принял такое решение, его же принимал не один человек. Раз команда договорилась, надо дружно действовать. Наверняка есть план, стратегия. И развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов — это не Олимпиада, а какое-то первенство области. Поэтому я, в любом случае, поддерживаю задуманную стратегию и которой придерживаются наши чиновники. Сколько нас пытаются ущемить, указать нам наше место — а нам его показывать не надо, мы свое место знаем сами. Там, где мы, все будут за нами, а мы ни за кем тянуться не будем. И мы всегда такими были», — приводит слова Голоцуцкова «Газете.Ru».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/15/21934837.shtml?updated
Олимпиада
Антон Голоцуцков
МОК
ОКР
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