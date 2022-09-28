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Олимпиада

28 сентября, 16:15

Магомедов и Мусульбес провели «Олимпийский патруль» в Кемерово

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам

В рамках мероприятий, приуроченных к ежегодному форуму «Россия — спортивная держава», Олимпийский комитет России провел в губернском центре спорта «Кузбасс» этап проекта «Олимпийский патруль».

Традиционный «Олимпийский урок», в ходе которого именитые атлеты рассказывают юным спортсменам о том, как развивалась их спортивная карьера, о трудностях и препятствиях, которые пришлось преодолеть на пути к титулам и медалям, провели чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр по вольной борьбе Давид Мусульбес и Хаджимурад Магомедов. После него они приняли участие в мастер-классе для всех желающих.

Всероссийский спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль» является частью программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» и проводится с 2014 года. В него входят несколько видов разнообразных активностей, знакомящих молодых атлетов с основными принципами и ценностями олимпийского движения, достижениями российского спорта, включая яркие победы на Олимпийских играх.

Всего за восемь лет в проекте приняли участие около 200 знаменитых спортсменов.

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