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Олимпиада

28 сентября, 16:07

Инновационный центр ОКР поможет тренерам и юным спортсменам

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам

В первый день работы форума «Россия — спортивная держава» руководство Инновационного центра ОКР подписало три договора о сотрудничестве — с Фондом поддержки физической культуры и спорта «Стань чемпионом», физкультурно-спортивным объединением «Юность России» и властями Мурманской области.

Одной из главных целей соглашения с фондом «Стань чемпионом» является построение современного комплексного механизма по адаптации и внедрению инновационных технологий и методик в систему подготовки спортсменов сборных России.

— У нас есть инновационный прибор, так называемый «чемоданчик тренера», который разрабатывался для определения функционального состояния и регулирования тренировочной нагрузки спортсменов, — отметил представитель фонда Сергей Коростов. — Инновационный центр ОКР проведет его экспертизу и тестирование, после чего этот легкий, мобильный аппарат можно будет рекомендовать тренерам для использования как в тренировочном процессе, так и на соревнованиях.

Общественно-государственному физкультурно-спортивному объединению «Юность России» Инновационный центр ОКР поможет в развитии научно-методических подходов и цифровых технологий, а министр спорта Мурманской области Светлана Наумова выразила надежду, что взаимодействие с центром выведет на новый уровень научно-методическое сопровождение местных спортсменов.

— «Юность России» — физкультурная организация, которая объединяет юных спортсменов, проходящих обучение в техникумах, школах и других учебных заведениях, — сказал гендиректор Инновационного центра Александр Грушин. — С нашей помощью ее руководители рассчитывают сделать более эффективным поиск одаренных в спортивном отношении детей и вместе с тем продолжат прививать подрастающему поколению любовь к здоровому и активному образу жизни. В то время как сотрудничество с Центром спортивной подготовки и региональным олимпийским советом Мурманской области, а также Фондом «Стань чемпионом» ориентировано на спорт высших достижений.

Также на площадке проходящего в Кемерово форума «Россия — спортивная держава» широко представлены проекты Инновационного центра ОКР, новая коллекция официального экипировщика Олимпийской команды России ZASPORT и презентация будущего Олимпийского музея. Кроме того, все желающие могут сфотографироваться с настоящими факелами зимних и летних Олимпийских игр в Москве, Сочи, Токио и Пекине.

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