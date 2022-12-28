Матыцин заявил о провале санкций против российского спорта

Глава Минспорта Олег Матыцин в интервью «Известиям» заявил, что Россия сумела избежать драматических событий, на которые были нацелены санкции против страны в сфере спорта.

«Таких, скажем так, драматических событий в нашем спорте, я считаю, не произошло, на которые рассчитывали люди, которые принимали решения о санкциях», — отметил Матыцин.

По его словам, после введения санкций говорили, что многие спортсмены начнут массово менять спортивное гражданство, но по факту из основного состава сборной практически никто не поменял гражданство.

«Мы еще раз поняли, что это кризис, но кризис, как всегда мы говорим, — это время возможностей», — отметил министр.

По его словам, Россия использовала многие возможности в данных реалиях. Были запущены летние соревнования в новом формате, сейчас идут зимние. Кроме того, Россия продолжает рассчитывать на участие в Олимпийских играх, где спортсмены намерены показать высокие результаты.

Также Матыцин отметил, что Россия активно взаимодействует с партнерами из стран ШОС и БРИКС. При этом продолжается диалог и с европейскими странами, а также международными федерациями.

Министр назвал сложившуюся ситуацию в сфере спорта вызовом, на который Россия активно и правильно среагировала.