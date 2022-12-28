Индия планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Министр спорта Индии Анураг Тхакур сообщил, что страна планирует подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года в сентябре 2023-го.

«Если Индия сможет принять председательство в G20 с таким размахом, я уверен, что правительство сможет принять участие в проведении Олимпийских игр в стране вместе с Индийской олимпийской ассоциацией. Мы все знаем, что места забронированы до 2032 года. Но с 2036 года у нас есть надежды, и я уверен, что Индия полностью подготовится и подаст заявку на участие в Олимпиаде. Да, Индия готова подать заявку на это. У нас нет причин говорить «нет». Если Индия прилагает столько усилий для развития спорта, я могу заверить вас, что мы не только примем у себя Олимпийские игры, мы проведем их с размахом. Это подходящее время для проведения Игр. Если Индия делает новости во всех секторах, от производства до услуг, то почему не в спорте? Индия очень серьезно рассматривает возможность участия в Олимпийских играх 2036 года», — приводит слова Тхакура Times of India.

Он также заявил, что правительство поддержит заявку Индийской олимпийской ассоциации на проведение Игр и что город Ахмедабад в штате Гуджарат, вероятно, станет «городом-организатором» Игр.

Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже. В 2028 году Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе, а в 2032-м — в Брисбене.