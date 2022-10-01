Министр спорта отреагировал на возможность россиян выступить с политической позицией

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможных санкциях к российским спортсменам, которые захотят принять участие в международных соревнованиях на условиях Международного Олимпийского комитета.

Президент Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заявил о возможности допуска российских спортсменов под нейтральным флагом. Для этого россиянам нужно осудить события на Украине.

«Вот когда захотят, тогда и будем реагировать на это», — сказал Матыцин.

Отметим, что в нейтральном статусе разрешено выступать также спортсменам в автоспорте под условия соглашения с политической позицией международной федерации автоспорта FIA.