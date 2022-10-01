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Олимпиада

1 октября, 14:40

Министр спорта отреагировал на возможность россиян выступить с политической позицией

Рустам Имамов
Корреспондент

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможных санкциях к российским спортсменам, которые захотят принять участие в международных соревнованиях на условиях Международного Олимпийского комитета.

Президент Международного олимпийского комитета Томаса Баха, заявил о возможности допуска российских спортсменов под нейтральным флагом. Для этого россиянам нужно осудить события на Украине.

«Вот когда захотят, тогда и будем реагировать на это», — сказал Матыцин.

Отметим, что в нейтральном статусе разрешено выступать также спортсменам в автоспорте под условия соглашения с политической позицией международной федерации автоспорта FIA.

«Спорт расколот, и мы разобщены». Что стоит за идеей МОК по снятию санкций с России?

Олег Матыцин
Томас Бах
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