МОК определит детали допуска россиян к турнирам после консультаций с федерациями

МОК определит детали допуска российских спортсменов до международных соревнований после консультаций с международными федерациями.

«МОК продолжит изучение концепции, обсуждавшейся вчера, путем двусторонних консультаций, при этом каждая международная федерация является единственным органом управления своими международными соревнованиями. Дальнейшие детали могут быть определены только после проведения этих консультаций», — приводит РИА «Новости» заявление МОК.

В среду, 25 января, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.