NRK: глава комитета спортсменов Норвегии выступила за возвращение россиян на турниры

Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен на заседании исполкома МОК поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

По информации источника, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам выразила мнение, что спортсменов не стоит отстранять от соревнований на основании того, какой у них паспорт.

В среду, 25 января, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.