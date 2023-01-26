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Сегодня, 20:49

NRK: глава комитета спортсменов Норвегии выступила за возвращение россиян на турниры

Астрид Якобсен.
Фото Global Look Press
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Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен на заседании исполкома МОК поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

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По информации источника, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам выразила мнение, что спортсменов не стоит отстранять от соревнований на основании того, какой у них паспорт.

В среду, 25 января, исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Источник: rsport.ria.ru
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