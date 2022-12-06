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Сегодня, 21:14

МОК восстановит в правах Олимпийский комитет КНДР

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Отстранение Олимпийского комитета КНДР не будет продлено и завершится в конце года.

«Отстранение НОК КНДР завершится автоматически 31 декабря 2022 года», — цитирует ТАСС директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода.

Решении о восстановлении в правах Олимпийского комитета Индии ожидается после выборов нового главы организации, которые пройдут 10 декабря. Кроме того, МОК оставил в силе отстранение Олимпийского комитета Гватемалы, поскольку между организацией и местными властями не было достигнуто согласия по урегулированию проблем.

В сентябре 2021 года МОК отстранил НОК КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Олимпийских играх в Токио. Решение по участию спортсменов из КНДР в Играх в Пекине принималось в индивидуальном порядке, но при условии прохождения квалификационного отбора.

Источник: https://tass.ru/sport/16518897
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