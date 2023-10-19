Поздняков заявил, что важно найти внебюджетный источник финансирования для ОКР

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Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ОКР важно изыскать внебюджетный источник финансирования, который позволил бы воспитывать спортивный резерв.
«На данный момент ОКР лишен де-факто возможности выступать на Олимпийских играх, и маркетинговая стоимость снижается, нам не удалось продлить контракт с нашим спонсором. В таких условиях мы вынуждены сокращать наши проекты, штат сотрудников и финансирование федераций. Мы сталкиваемся с проблемой обеспечения спортивного резерва. Что касается поддержки действующих спортсменов, ОКР изыскал ресурсы для участников Олимпийских игр, которые были несправедливо отстранены от участия», — цитирует Позднякова ТАСС.
12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.