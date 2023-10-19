Поздняков считает, что МОК временно лишил ОКР членства

Президент ОКР Станислав Поздняков во время форума «Россия — спортивная держава» считает, что лишение членства организации в Международном олимпийском комитете (МОК) носит временный характер.

«Мы считаем, что этот статус носит временный характер. И в нужный момент отношения между нашими организациями перейдут на позитивный путь, поэтому мы не разрываем контактов с нашими коллегами. Сейчас они носят неформальный характер», — цитирует Позднякова ТАСС.