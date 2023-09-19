Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об отказе украинских спортсменов фотографироваться с россиянами.

«Первая ситуация произошла на Олимпиаде в Токио, когда был шум из-за фотографии украинской спортсменки с Ласицкене. Сейчас вот эта ситуация. Шизофрения продолжается», — приводит слова Позднякова ТАСС.

18 сентября украинский борец-вольник Василий Михайлов не стал фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым на церемонии награждения на чемпионате мира-2023.

Во время награждения к представителю России на подиум для совместного фото поднялись серебряный призер турнира грузин Владимир Гамкрелидзе и второй бронзовый призер — иранец Мохаммад Ноходи. Украинец покинул соревновательную часть арены сразу после вручения медалей.