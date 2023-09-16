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Олимпиада

Сегодня, 13:09

Тарпищев ответил на вопрос об общении с Бахом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об общении с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

«Разговаривал ли в последнее время с Томасом Бахом? Разговаривал. Что он думает? Реально об этом лучше не писать, потому что мы даем повод для бульварной хроники, которая нам сейчас не нужна, она пойдет только во вред. Любое неосторожное слово выворачивается не так, как ты думаешь, а зачем нам бульварная хроника?» — сказал Тарпищев «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Теннис
Томас Бах
Шамиль Тарпищев
МОК
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