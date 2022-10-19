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Сегодня, 13:15

Резцова раскритиковала Баха: «Одна пустая болтовня. Надоел!»

Резцова отреагировала на новое заявление главы МОК Томаса Баха
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о заявлении главы МОК Томаса Баха в отношении российских спортсменов.

«Я ему не верю! Одна пустая болтовня. Надоел! Только говорит и говорит. Какой смысл? Наши спортсмены все равно не выступают. Не верьте ему. Когда наших спортсменов допустят, то это будет другое дело. А сейчас... Одна болтовня», — сказала Резцова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Кристина Резцова
Томас Бах
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