Союз конькобежцев России поддержит кандидатуру Позднякова на выборах президента ОКР

29 сентября, 15:35
Союз конькобежцев России поддержит кандидатуру действующего главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на выборах президента организации, информирует ТАСС.
29 сентября Поздняков объявил о том, что намерен переизбираться на пост президента ОКР.
«Да, конечно», — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, отвечая на вопрос, поддержит ли Союз конькобежцев России кандидатуру Позднякова.
Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.