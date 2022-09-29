Союз конькобежцев России поддержит кандидатуру Позднякова на выборах президента ОКР

Союз конькобежцев России поддержит кандидатуру действующего главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на выборах президента организации, информирует ТАСС.

29 сентября Поздняков объявил о том, что намерен переизбираться на пост президента ОКР.

«Да, конечно», — сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев, отвечая на вопрос, поддержит ли Союз конькобежцев России кандидатуру Позднякова.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.