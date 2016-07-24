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Олимпиада

24 июля 2016, 18:09

Станислав Поздняков: "Могу заверить: фехтовальщики едут в Рио в полном составе"

Владимир Иванов
Обозреватель
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Четырехкратный олимпийский чемпион, член исполкома Международной федерации фехтования Станислав Поздняков подчеркнул, что сборная России в полном составе отправится на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Сегодня МОК решил допустить российских спортсменов до Игр, но при выполнении определенных критериев.

– Никаких проблем теперь у нас не возникнет, – сообщил Поздняков. – Все спортсмены месяц назад прошли дополнительное тестирование в Кельнской антидопинговой лаборатории. Все пробы оказались отрицательными. Так что, могу заверить: едем в Рио в полном составе. (Владимир ИВАНОВ)

Россия едет на Олимпиаду-2016! Live!

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