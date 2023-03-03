0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 10:30

Тарпищев: «Сказал Березовскому: «Разговаривать с тобой больше не хочу»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Шамиль Тарпищев.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в середине 90-х на его место в МОК претендовал бизнесмен Борис Березовский.

— Он вместо меня хотел пролезть в МОК. По одной истории можно фильм снимать — это детектив!

— Расскажите.

— Мне надо было попасть к Самаранчу с объяснениями. Пытаюсь взять билет в Швейцарию — отвечают: «Нет, тебя не выпустят из страны». За границу — никак.

— Почему?

— Закрыли вылет! Совет безопасности — это Березовский. Один звонок — и все перекрыто. А вы спрашиваете, как я в России передвигался...

— Но тогда-то вырвались?

— Я что сделал? Рванул на автомобиле через Белоруссию в Германию. Там взял машину с немецкими номерами — и спокойно доехал до Лозанны.

— Встретились с Самаранчем?

— Да. Объяснился. Он говорит: «Я все понял». Приезжаю в гостиницу — звонок. Березовский!

— Ну и ну. Прямо Конан Дойл.

— Вот-вот.

— Что же услышали от Бориса Абрамовича?

— «Надо встретиться». «Набери, — отвечаю, — через пять минут. Я подумаю — нужно ли нам встречаться». Прикинул... Вряд ли что-то случится! Все знают, где я, с кем. Перезванивает, говорю: «Приходи завтра утром в гостиницу».

— Как прошла встреча?

— Со мной был Сергей Леонюк, мы в шахматы играли. Березовский покосился: «Можем тет-а-тет поговорить?» «Нет, — отвечаю. — С тобой — только при свидетелях». Достает какую-то бумажку. Оказывается, заявление, написанное его собственной рукой — но от моего имени! О выходе из МОК.

Я свернул эту бумажку, положил в карман и сказал: «Разговаривать с тобой больше не хочу». Так и разошлись. Тем же путем я выехал. В Москве сразу пришел к Скуратову — и отдал ему это заявление лично в руки.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Шамиль Тарпищев
МОК
1
Обсудить
Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боброва: «Очень важно, чтобы когда мы вернулись на мировую арену, мы стали еще сильней»