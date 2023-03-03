Тарпищев: «Сказал Березовскому: «Разговаривать с тобой больше не хочу»

Сегодня, 10:30
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в середине 90-х на его место в МОК претендовал бизнесмен Борис Березовский.
— Он вместо меня хотел пролезть в МОК. По одной истории можно фильм снимать — это детектив!
— Расскажите.
— Мне надо было попасть к Самаранчу с объяснениями. Пытаюсь взять билет в Швейцарию — отвечают: «Нет, тебя не выпустят из страны». За границу — никак.
— Почему?
— Закрыли вылет! Совет безопасности — это Березовский. Один звонок — и все перекрыто. А вы спрашиваете, как я в России передвигался...
— Но тогда-то вырвались?
— Я что сделал? Рванул на автомобиле через Белоруссию в Германию. Там взял машину с немецкими номерами — и спокойно доехал до Лозанны.
— Встретились с Самаранчем?
— Да. Объяснился. Он говорит: «Я все понял». Приезжаю в гостиницу — звонок. Березовский!
— Ну и ну. Прямо Конан Дойл.
— Вот-вот.
— Что же услышали от Бориса Абрамовича?
— «Надо встретиться». «Набери, — отвечаю, — через пять минут. Я подумаю — нужно ли нам встречаться». Прикинул... Вряд ли что-то случится! Все знают, где я, с кем. Перезванивает, говорю: «Приходи завтра утром в гостиницу».
— Как прошла встреча?
— Со мной был Сергей Леонюк, мы в шахматы играли. Березовский покосился: «Можем тет-а-тет поговорить?» «Нет, — отвечаю. — С тобой — только при свидетелях». Достает какую-то бумажку. Оказывается, заявление, написанное его собственной рукой — но от моего имени! О выходе из МОК.
Я свернул эту бумажку, положил в карман и сказал: «Разговаривать с тобой больше не хочу». Так и разошлись. Тем же путем я выехал. В Москве сразу пришел к Скуратову — и отдал ему это заявление лично в руки.