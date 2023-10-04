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Олимпиада

Сегодня, 13:17

В МОК заявили, что не запрещали россиянам выступать на юношеской Олимпиаде-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергли информацию о запрете российским и белорусские спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх-2024.

«На данном этапе ни один индивидуальный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года в Канвондо. Никакого дальнейшего решения принято не было», — заявили в МОК ТАСС на вопрос, потеряли ли российские и белорусские спортсмены шансы на выступление в Южной Корее.

Ранее «Советский спорт» представил заявление МОК, в котором говорилось, что российские спортсмены не будут допущены до участия в зимних юношеских Играх-2024. В публикации было указано, что «ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать» в Канвондо (Республика Корея).

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 15 до 18 лет.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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