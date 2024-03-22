ВАДА вслед за МОК обвинило пранкеров из России в фейковых звонках

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о совершении фейковых звонков российскими пранкерами.

«В очень похожих обстоятельствах ВАДА может подтвердить, что оно также стало объектом фальшивого звонка со стороны человека, выдававшего себя за высокопоставленного чиновника комиссии Африканского союза», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

В ВАДА отметили, что звонивший задал вопросы, связанные с Играми дружбы, по поводу которых организация ранее выражала обеспокоенность с антидопинговой точки зрения, заявив, что «это мероприятие проводится вне рамок спорта страной, антидопинговая система которой не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу».

21 марта Международный олимпийский комитет (МОК) также обвинил пранкеров из России в совершении фейковых звонков якобы от лица главы Комиссии Африканского союза.