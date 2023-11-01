Захарова считает, что МОК обязан восстановить российских атлетов во всех соревнованиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» высказалась о заявлении МОК, который предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.

«Если МОК полагает дискриминацию спортсменов по национальному признаку недопустимой, а также решительно протестует против коллективной ответственности и наказания спортсменов за то, что они не совершали, то он обязан восстановить российских атлетов во всех состязаниях. Иначе это уже чистый нацизм», — сказала Захарова «СЭ».

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.