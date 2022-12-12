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12 декабря, 21:35

Агапитов назвал заявление НОК США очередным извращением олимпийских принципов

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что предложение президента Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе является очередным извращением олимпийских принципов.

«Мы не в первый раз слышим самые разные предложения и заявления с их стороны. Предложение выступать без флага и гимна — это очередная изощренная форма извращения олимпийских принципов. Если уж идти по пути исключения национальных флагов и гимнов, то тогда лучше придерживаться изначального подхода к участию в Олимпийских играх и всем выступать под флагом Международного олимпийского комитета (МОК). Ведь это соревнования среди лучших спортсменов, и неважно какой они веры, взглядов или цвета кожи», — сказал Агапитов ТАСС.

В конце февраля МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16573521
Олимпиада
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