Бах заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

Глава МОК Томас Бах заявил, что организация не рассматривает вариант отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов, информирует ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

Бах отметил сильную геополитическую напряженность, но подчеркнул, что было бы совершенно неправильно пожертвовать предстоящей Олимпиадой.

«У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии, — заявил глава МОК. — Я не знаю, будет ли мировая война. В настоящее время в мире насчитывается 28 военных конфликтов».

По его словам, МОК не может предать основную идею спорта.

«Наша миссия — гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит», — заявил Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.