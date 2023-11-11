Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:04

Хоркина о критериях допуска россиян: «Я бы на таких условиях в Париж не поехала»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в комментарии для «СЭ» высказалась о критериях допуска россиян до международных соревнований.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии до участия в международных турнирах. Согласно ним, принять участие в соревнованиях под нейтральным статусом могут только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связей с вооруженными силами. В частности, на предмет поддержки СВО будут проверять соцсети спортсменов.

Помимо этого, на форме гимнастов не должно быть национальной символики. Кроме того, участие в командных дисциплинах будет запрещено.

«Я бы на таких условиях в Париж не поехала. Про других говорить не буду. Я уже говорила ранее, что все то, что нарисуют, вряд ли мы с этим согласимся. Как в воду глядела. Но ждем официальных заявлений от нашей федерации. Иллюзий не питаю уже давно. Сегодня надо сделать разнообразные, интересные, красивые, мотивирующие соревнования. Будь это чемпионаты России, турниры в клубном формате, в формате лиг — все то, о чем мы говорили на форуме «Россия — спортивная держава». Нужно делать свои соревнования для тех, кто хочет честно бороться под девизом «быстрее, выше, сильнее». Такими турнирами надо заполнять наш календарь и приглашать наших единомышленников. Хватит уже питать иллюзии», — сказала Хоркина «СЭ».

Гимнасты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных стартах с марта 2022 года. В июле 2023-го исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

2
Читайте также
Останется ли Ларионов в «Торпедо»? Интервью генменеджера нижегородцев
CAS вынесет решение по делу Камилы Валиевой в январе 2024 года
Politico узнала о намерении Байдена провести «жесткий разговор» с Си Цзиньпином
Военные группировки «Восток» уничтожили до 145 солдат ВСУ
Мэр Киева сообщил о взрывах в левобережной части города
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российских гимнастов заставят заплатить за право на «нейтральный допуск». Сумма держится в тайне
ВАДА по-прежнему настаивает на 4-летней дисквалификации Валиевой
Юрист считает, что в CAS не хотят дальнейшей задержки по делу Валиевой
Международная федерация гимнастики опубликовала критерии допуска россиян
Ягудин надеется на победу Валиевой в CAS: «Надежда есть всегда!»
Почетный президент ISU — о деле Валиевой: «Камила — образец фигурного катания»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родионенко заявила, что в России нет гимнастов, желающих выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе